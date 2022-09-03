Металлист 1925 - Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" обыграл "Ворсклу". Счет первыми открыли полтавчане, благодаря реализованому пенальти в концовке первого тайма. Но в итоге три очка добыла харьковская команда - победу вырвал Андрей Борячук на второй компенсированной минуте к основному времени. После этого тура "Металлист 1925" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Ворскла" - 14-е.

VBET-лига. 3-й тур

3 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

Голы: Андрей Борячук 54, 90+2, Владислав Дмитренко 79 - Марлисон 44 (пен.), Руслан Степанюк 83