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Металлист 1925 - Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов
Борячук вырывает три очка для харьковчан
Фото: УПЛ
В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" обыграл "Ворсклу". Счет первыми открыли полтавчане, благодаря реализованому пенальти в концовке первого тайма. Но в итоге три очка добыла харьковская команда - победу вырвал Андрей Борячук на второй компенсированной минуте к основному времени. После этого тура "Металлист 1925" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Ворскла" - 14-е.
VBET-лига. 3-й тур
3 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Голы: Андрей Борячук 54, 90+2, Владислав Дмитренко 79 - Марлисон 44 (пен.), Руслан Степанюк 83
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