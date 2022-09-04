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Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0

Премьер-лига
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Днепряне уверенно начали новый чемпионат

Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Похоже, вылет из Лиги Европы вдохновил "Днепр-1" на новые свершения. По крайней мере, об этом говорит старт чемпионата: в двух уже сыгранных матчах днепряне еще не пропустили ни одного гола (хотя встречались в том числе с "Динамо"), а сами отличились пять раз. На этот раз под горячую руку попал "Верес", для которого нынешнее поражение стало дебютным в новом сезоне. Наш фотокор Александр Приходько побывал на игре, которая проходила на ужгородском "Авангарде" и делится своими эмоциями от увиденного через фоторепортаж.

Фотогалерея

Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 1Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 2Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 3Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 4Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 5Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 1Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 2Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 3Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 4Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 5Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 1Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 2Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 3Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 4Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 5Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 6Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 7Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 8Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 9Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 10Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 11Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 12Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 13Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 14Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 15Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 16Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 17Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 18Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 19Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 20Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 21Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 22Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 23Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 24Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 25Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 26Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 27Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 28Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 29Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 30Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 31Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 32Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0 - фото 33
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В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
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