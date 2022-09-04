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Команда Кучера набирает ход. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Верес 2:0
Днепряне уверенно начали новый чемпионат
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Похоже, вылет из Лиги Европы вдохновил "Днепр-1" на новые свершения. По крайней мере, об этом говорит старт чемпионата: в двух уже сыгранных матчах днепряне еще не пропустили ни одного гола (хотя встречались в том числе с "Динамо"), а сами отличились пять раз. На этот раз под горячую руку попал "Верес", для которого нынешнее поражение стало дебютным в новом сезоне. Наш фотокор Александр Приходько побывал на игре, которая проходила на ужгородском "Авангарде" и делится своими эмоциями от увиденного через фоторепортаж.
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