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Игорь Суркис: Я бы поддержал Шевченко, если бы он баллотировался на голову УАФ
Но никто его не спрашивает…
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможную кандидатуру Андрея Шевченко на пост главы Украинской ассоциации футбола:
“Могу говорить очень много комплиментарных вещей об Андрее Шевченко. У меня с ним дружеские отношения. Шевченко вырос на моих глазах – от маленького футболиста до великого футболиста, потом до великого тренера, и сегодня легендарного человека – посла нашей страны. И делает очень многое для Украины.
Когда он был футболистом, даже не мог представить, что из Шевченко может получиться такой человек, который будет одним из символов современного украинского футбола. И говорить, что Шевченко мог бы стать президентом УАФ, надо понимать, хочет ли этого сам Андрей? Поддержит ли футбольное сообщество Шевченко? А я бы поддержал, но мой голос не учитывается при этом. Я бы поддержал, допустим, Шевченко, Реброва или многих других функционеров, но меня никто не спрашивает.
Поэтому, если Шевченко выдвинется, и меня вот так спросят: "Вы поддерживаете Шевченко?", Я скажу: "Да, я поддерживаю Андрея". Потому что он до мозга костей отдан футболу, он имеет огромный авторитет в Европе. Он достиг больших высот, он один из тех, кто в нашей независимой Украине достиг таких высот. Он обладатель "Золотого мяча".
Но это должно быть его решение. Я не знаю, хочет ли он баллотироваться. Я сегодня не продвигаю ни одной кандидатуры. Я только хочу, чтобы человек, который будет возглавлять следующие 5 лет федерацию футбола, работал на футбол”, - сказал Суркис.
Напомним, что выборы на главу УАФ должны были пройти в марте этого года. Пока неизвестно, на какую дату они будут перенесены.
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