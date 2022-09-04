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Кабаев – об установке на Зорю: Динамо – это гранд. Пусть все подстраиваются под нас, а мы будем играть в свой футбол
Пока в хорошие результаты такая политика не выливается
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Новичок "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал дебют в киевском клубе против своей бывшей команды:
“ – Я разговаривал с Луческу, был диалог. Очень рад сыграть, да еще и против бывшей команды. Прошло всего три дня, как я в "Динамо". Рад, что сыграл за такой клуб, но есть негатив, потому что мы – бренд и гранд, должны выигрывать каждый матч. Поэтому дебют очень сильно смазан. Я считаю, эти три очка важнее были для нас, чем для "Зари".
– Расскажи о наставлениях от Луческу.
– Особых диалогов не было. Повторюсь, "Динамо" – это гранд. Пусть все подстраиваются под нас, а мы будем играть в свой футбол. По стандартам прошлись, где-то подсказал. А так, ничего не говорил. Все знают, в какой агрессивный и быстрый футбол играет "Заря". Знали, как они будут играть, но были ошибки в обычных ситуациях. И многое не забили моментов, у меня было 2-3 возможности, а они все забили.
– Как ты можешь оценить этот первый матч?
– Конечно, прошло три дня, но сейчас обращать на это внимание… Мне уже 27 лет, о долгой адаптации речь не идет. Я многих ребят знал, меня очень хорошо приняли. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив, этот процесс уже идет. Обещаю, что голы придут, буду все для этого делать. Не сомневаюсь, что команда в этом поможет”, – сказал Кабаев.
Отметим, что через три дня после своего трансфера в "Динамо" Владислав вышел сразу же в стартовом составе. Он провел на поле 80 минут, после чего был заменен Беседином.
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