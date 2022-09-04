Александрия - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Закрывать программу третьего тура УПЛ будут команды, которые на старте оставили приятное впечатление. "Александрия" идет без потерь, с одинаковым счетом обыграв "Ингулец" и "Минай". Видно, что команда пока не в идеальной форме, однако с характером и желанием проблем нет. Под рукой у Гуры ряд неплохих исполнителей, а потому ничто не должно помешать его команде набирать ход.

"Металлист" также радует. Уход легионеров может и отразился на команде, однако они все равно смогли обыграть "Рух", а после сыграть вничью с "Ингульцом", при этом показывая достаточно задорный футбол впереди. За ними интересно наблюдать, однако пока остается загадкой, какой у харьковчан потолок возможностей.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в понедельник, пятого сентября, на канале "Setanta Sports +". Начало игры в 15:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександрія - Металіст Смотреть трансляцию