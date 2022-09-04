  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Металлист", украинская Премьер-лига, 5 сентября 2022

Александрия - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Закрывать программу третьего тура УПЛ будут команды, которые на старте оставили приятное впечатление. "Александрия" идет без потерь, с одинаковым счетом обыграв "Ингулец" и "Минай". Видно, что команда пока не в идеальной форме, однако с характером и желанием проблем нет. Под рукой у Гуры ряд неплохих исполнителей, а потому ничто не должно помешать его команде набирать ход.

Читайте такжеЛегионер, четыре полузащитника и Кучер во главе. Символическая сборная второго тура УПЛ

"Металлист" также радует. Уход легионеров может и отразился на команде, однако они все равно смогли обыграть "Рух", а после сыграть вничью с "Ингульцом", при этом показывая достаточно задорный футбол впереди. За ними интересно наблюдать, однако пока остается загадкой, какой у харьковчан потолок возможностей.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в понедельник, пятого сентября, на канале "Setanta Sports +". Начало игры в 15:00.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Олександрія - Металіст
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Металлист" на UA-Футбол>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде