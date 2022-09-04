Капитан Зари: У нас в каждом матче много голевых моментов

Капитан "Зари" Егор Назарина прокомментировал победу луганцев над "Динамо" в матче третьего тура чемпионата Украины:

“ – Впечатления максимально положительные. В центральном матче тура мы одержали тяжелую победу. Наша команда удачно стартовала в УПЛ, одержав три победы подряд. Мы очень счастливы. Будем стараться продолжить так же.

– Первый тайм был удачным для "Зари". Согласен ли с этим утверждением?

– Да. Мы тоже хотели контролировать игру после перерыва. Но не вышло. "Динамо" - очень хорошая команда. Они прижали нас к своим воротам. Самое главное, что мы заработали три очка и в хорошем настроении поедем во Львов, на игру с “Рухом”.

– Что подумал, когда Русин не реализовал выход один на один с Бущаном? Ведь забей он, счет мог бы стать 3:0 в вашу пользу.

– Знаете, у нас в каждом матче много голевых моментов. Так было и с "Университятей", и с "Ворсклой". Вот и здесь мы в первом тайме могли закрывать игру, вполне счет мог быть 4:0 в нашу пользу. Получилось, как получилось.

– Как "Заря" смогла отойти после провала с "Университетом" в Лиге конференций?

– Мы профессионалы. То, что от нас требуют наставники, мы выполняем. Поэтому у нас и результат хороший в чемпионате.

– Как ты считаешь, переход Кабаева в "Динамо" сильно отразится на игре и результатах "Зари"?

– Владислав был у нас одним из лидеров. Я думаю, что у нас есть футболисты, которые смогут заменить Кабаева. Эта победа над "Динамо" это подтверждает. В общем, я не помню, когда мы побеждали "Динамо" в последний раз.

– Бывшие игроки "Динамо" – Бражко и Русин – забили своей бывшей команде. Почему всегда так происходит?

– Не знаю. Отлично, что они сегодня забили. Могу сказать только спасибо ребятам и поздравляю ребят с забитыми мячами.

– Кто был лучшим в "Заре" на футбольном поле?

– Я думаю, что лучшим у нас была команда. Футболисты "Зари" были одним целым на футбольном поле. На поле мы были мужчинами”, – сказал Назарина.