  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Зари: У нас в каждом матче много голевых моментов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Зари: У нас в каждом матче много голевых моментов

Премьер-лига
(1 голосов)

Но не всегда удается их реализовывать

Капитан Зари: У нас в каждом матче много голевых моментов

Офіційний сайт Зорі/Автор: Ольга Щербицька

Новина українською

Капитан "Зари" Егор Назарина прокомментировал победу луганцев над "Динамо" в матче третьего тура чемпионата Украины:

“ – Впечатления максимально положительные. В центральном матче тура мы одержали тяжелую победу. Наша команда удачно стартовала в УПЛ, одержав три победы подряд. Мы очень счастливы. Будем стараться продолжить так же.

– Первый тайм был удачным для "Зари". Согласен ли с этим утверждением?

– Да. Мы тоже хотели контролировать игру после перерыва. Но не вышло. "Динамо" - очень хорошая команда. Они прижали нас к своим воротам. Самое главное, что мы заработали три очка и в хорошем настроении поедем во Львов, на игру с “Рухом”.

– Что подумал, когда Русин не реализовал выход один на один с Бущаном? Ведь забей он, счет мог бы стать 3:0 в вашу пользу.

– Знаете, у нас в каждом матче много голевых моментов. Так было и с "Университятей", и с "Ворсклой". Вот и здесь мы в первом тайме могли закрывать игру, вполне счет мог быть 4:0 в нашу пользу. Получилось, как получилось.

– Как "Заря" смогла отойти после провала с "Университетом" в Лиге конференций?

– Мы профессионалы. То, что от нас требуют наставники, мы выполняем. Поэтому у нас и результат хороший в чемпионате.

– Как ты считаешь, переход Кабаева в "Динамо" сильно отразится на игре и результатах "Зари"?

– Владислав был у нас одним из лидеров. Я думаю, что у нас есть футболисты, которые смогут заменить Кабаева. Эта победа над "Динамо" это подтверждает. В общем, я не помню, когда мы побеждали "Динамо" в последний раз.

– Бывшие игроки "Динамо" – Бражко и Русин – забили своей бывшей команде. Почему всегда так происходит?

– Не знаю. Отлично, что они сегодня забили. Могу сказать только спасибо ребятам и поздравляю ребят с забитыми мячами.

– Кто был лучшим в "Заре" на футбольном поле?

– Я думаю, что лучшим у нас была команда. Футболисты "Зари" были одним целым на футбольном поле. На поле мы были мужчинами”, – сказал Назарина.

Отметим, что “Заря” лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе максимальные девять очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Егор Назарина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде