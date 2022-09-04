Сабо: Динамо проигрывает Фенербахче, а со Львовом, возможно, ничью и сделает

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал текущий кризис киевского "Динамо":

“ – Мое мнение – Луческу просто перегрузил игроков. Он давал бешенные нагрузки ради того, чтобы команда попала в Лигу чемпионов. Луческу их до такой степени нагрузил, что они во втором тайме пешком ходят. Он уже не знает, что с ними делать.

Я еще после проигрыша “Днепру-1” сказал, что они и вторую игру проиграют. Луческу завалил игроков “Динамо” в яму, теперь их нужно вытягивать. Мы еще с Лобановским на эту тему разговаривали, что нельзя так перегружать игроков. Нагрузки надо давать постепенно.

– Но Луческу ведь опытный тренер, он должен был знать, что получится в итоге, если давать такую нагрузку?

– Для него главное было – попасть в Лигу чемпионов. Не попал! Если бы он туда вышел, то ему бы многое можно было простить. Сейчас киевляне находятся в таком состоянии, что я не думаю, что они будут выигрывать.

– Следующий матч “Динамо” играет в Лиге Европы с “Фенербахче”, затем – в чемпионате с ФК “Львов”. Когда же нам ждать победы киевлян?

– “Фенербахче” они точно проиграют, а со “Львовом”, может быть, ничью и сделают. Луческу посадил игроков. В начале матча они еще могут двигаться, а после 30-й минуты вообще садятся. Во втором тайме скорости нет, мышления нет, свежести нет. Ничего нет, всё в упадке!”, - сказал Сабо.