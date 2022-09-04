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Минай - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.09.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" в двух матчах добыл максимальный результат, "Минай" в одном показал нулевую эффективность. Но закарпатцы против крепкой "Александрии" продемонстрировали неплохую игру. Именно это добавляет интриги и изюминки отчетному поединку. Есть надежда, что будет бой.

Тем более, матч состоится на территории "Миная", на одноименной арене в пригороде Ужгорода. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Онлайн видеотрансляцию матча "Минай" – "Колос" обеспечит компания Setanta Sports.

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
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