Минай - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" в двух матчах добыл максимальный результат, "Минай" в одном показал нулевую эффективность. Но закарпатцы против крепкой "Александрии" продемонстрировали неплохую игру. Именно это добавляет интриги и изюминки отчетному поединку. Есть надежда, что будет бой.

Тем более, матч состоится на территории "Миная", на одноименной арене в пригороде Ужгорода. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Онлайн видеотрансляцию матча "Минай" – "Колос" обеспечит компания Setanta Sports.

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол >>>