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Санжар: Моя семья находится в Австралии, поэтому я решил быть с ней

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Коуч пока не думает о профессиональной деятельности

Санжар: Моя семья находится в Австралии, поэтому я решил быть с ней

Новина українською

Известный украинский наставник Роман Санжар рассказал о том, имел ли предложения по продолжению тренерской карьеры:

– Летом было немало тренерских изменений в украинском футболе, у вас были какие-нибудь предложения?

– У меня были предложения из-за границы. С украинского чемпионата вариантов не было. Из Европы меня не заинтересовали. Моя семья находится в Австралии, поэтому мне отсюда уезжать не было смысла. Принял решение оставаться здесь и быть здесь со своей семьей.

– В прошлом году была информация, что вы могли возглавить "Александрию", насколько это верно?

– Это неправда. Я не вел переговоры с "Александрией" и от них не было никаких предложений.

– "Александрия" в этом сезоне может стать темной лошадкой?

– Считаю, что да. У них подобраны очень хорошие и опытные игроки. В этом сезоне может быть все непредсказуемо. Команды, от которых мы ничего не ожидаем, могут выступать лучше. А клубы от которых наоборот ждешь результата, могут играть хуже, - сказал Санжар.

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В статье: Австралия Роман Санжар ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
04.09.2022 в 16:22
А по какой квоте он покинул страну.......
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