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Сабо: Европейским клубам зачем Цыганкова покупать, чтобы лечить или держать на скамейке?

Премьер-лига
(2 голосов)

Критика от опытного футбольного человека

Сабо: Европейским клубам зачем Цыганкова покупать, чтобы лечить или держать на скамейке?

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал летнюю трансферную кампанию киевского "Динамо":

– Трансферное окно в топ-лигах закрылось, а из “Динамо” туда никто не перешел. Удивились?

– Вы [журналисты] возвели Цыганкова в такой ранг, что как будто его должен купить “Манчестер Сити”. Он был хорошим растущим футболистом, но за последний год у него очень много травм. Он не играет и даже не может себя подготовить физически.

Европейским клубам зачем Цыганкова покупать, чтобы лечить или держать на скамейке? Многие пишут, что все за ним гоняются. Это все х*рня!

– Сегодня появилась информация, что “Динамо” покупает экс-форварда московского “Спартака” Зе Луиша. Как думаете такой трансфер будет уместный, учитывая давнюю вражду между клубами?

– Думаю, это неправда. Во-первых, для этого нужны деньги, а Суркисы никогда свой карман не открывали. Ни-ко-гда!” – сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Виктор Цыганков
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
04.09.2022 в 16:14
Это правда.
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