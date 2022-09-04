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Защитник Черноморца стал первым канадцем, который забил в УПЛ - ВИДЕО
До Джеймса в Украине выступало три игрока с Канады
Фото: ФК Черноморец
В рамках 3-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" дома принимает "Ингулец".
Гости первыми открыли счет - на 32-й минуте встречи. А на 66-й защитник "моряков" Джеймс Манджрекар уравнял шансы команд на победу в этом поединке.
Таким образом, игрок "черно-синих" стал первым канадцем, который отметился забитым мячем в рамках украинского национального первенства.
Кроме Джеймса в матчах УПЛ принимали участие три представителя Канады: Милан Божич ("Волынь" - сезон 2005/06), Арамис Кузин ("Днепр-1" - сезон 2019/20, "Оболонь-Бровар" - сезоны 2017/18, 2018/19) и Осазе Де Розарио ("Рух" - сезон 2021/22).
Видео гола Джеймса
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