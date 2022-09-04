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Суркис: Динамо стал 100% дотационным проектом

Премьер-лига
(1 голосов)

Владелец киевского клуба о финансировании команды

Суркис: Динамо стал 100% дотационным проектом

fcdynamo.com

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как сейчас проходит финансирование клуба и что произошло с его бизнесом после полномасштабного вторжения россии в Украину.

– Forbes недавно считал, что Ринат Ахметов из-за войны потерял более 60% состояния. Как война повлияла на ваш бизнес?

– Так повлияла, что у нас бизнеса сегодня ни у кого нет, как мне кажется. Мой бизнес, как и моя жизнь – это футбол. Если мы на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы собирали какое-то количество зрителей, нам за это платили деньги и покупали билеты, можно было взять рекламодателей, продать атрибутику, сейчас этого нет.

Это вообще стал 100% дотационный проект. В 2014 году говорил, что Ахметов если бы хотел, то мог бы на сложившихся основаниях бросить клуб и не удерживать его, но он продолжает это делать даже сегодня.

Да, легионеры ушли. Не потому, что он их лишился, и не потому, что у него кончились деньги. А только по одной простой причине – они не хотели играть в стране, где идет война. Поэтому он вынужден был продать кого-то, кого-то отдать в аренду, кого-то отпустить. Он перестроился, и у него сейчас украинская команда. Мы перестроились гораздо раньше.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарниця)
04.09.2022 в 19:01
Ви перебудувалися, бо Порошенко наступив вам, з Бєнею, на яйця. 300 мільйонів доларів було заморожено у Приваті.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.09.2022 в 18:25
Так продай кількох гравців, та й не буде 100% дотаційним. Сербські і хорватські так уже десятки років живуть. І навіть вже на пристойний рівень вийшли.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
04.09.2022 в 18:18
Ігорь Михайлович! Дякуємо вам і вашому прекрасному брату за те, що готові пожертвувати власними статками заради дідів з села! Ні на мить не сумніваюсь, що якщо буде треба, пожертвуєте і життям за Україну! Ви супер!
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