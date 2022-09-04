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Суркис: Динамо стал 100% дотационным проектом
Владелец киевского клуба о финансировании команды
fcdynamo.com
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как сейчас проходит финансирование клуба и что произошло с его бизнесом после полномасштабного вторжения россии в Украину.
– Forbes недавно считал, что Ринат Ахметов из-за войны потерял более 60% состояния. Как война повлияла на ваш бизнес?
– Так повлияла, что у нас бизнеса сегодня ни у кого нет, как мне кажется. Мой бизнес, как и моя жизнь – это футбол. Если мы на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы собирали какое-то количество зрителей, нам за это платили деньги и покупали билеты, можно было взять рекламодателей, продать атрибутику, сейчас этого нет.
Это вообще стал 100% дотационный проект. В 2014 году говорил, что Ахметов если бы хотел, то мог бы на сложившихся основаниях бросить клуб и не удерживать его, но он продолжает это делать даже сегодня.
Да, легионеры ушли. Не потому, что он их лишился, и не потому, что у него кончились деньги. А только по одной простой причине – они не хотели играть в стране, где идет война. Поэтому он вынужден был продать кого-то, кого-то отдать в аренду, кого-то отпустить. Он перестроился, и у него сейчас украинская команда. Мы перестроились гораздо раньше.
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