  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Львов 0:0. Футбола не было
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Львов 0:0. Футбола не было

Премьер-лига
(1 голосов)

Увы, своим перфомансом стороны не впечатлили

Кривбасс - Львов 0:0. Футбола не было

Фото: УПЛ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET-лига. 3-й тур
4 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Кривбасс - ФК Львов 0:0
Кривбасс: Андрей Клищук, Вячеслав Рябов (Тимур Кораблин 46), Тимур Стецков, Андрей Понедельник (Денис Устименко 46), Алексей Хобленко (Роман Дебелко 65), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Назар Волошин, Владимир Якимец, Евгений Банада (Иван Зотько 80), Дмитрий Семенов
ФК Львов: Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Виталий Бойко, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 63), Назарий Ныч (Артур Ременяк 76), Андрей Якимов (Артем Вовкун 85), Михаил Шишка (Борис Крушинский 63), Андрей Бусько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев
Предупреждения: Евгений Банада 76 - Андрей Якимов 36

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 19:02
Первое очко Кривбасса в УПЛ! Ну хоть, шо-то. А забивать то, когда будем? 3 игры - 0 голов. Это пздц какой-то.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 18:59
Отвратительнейший футбол. Такой футбол нам не нужен.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде