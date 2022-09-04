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Кривбасс - Львов 0:0. Футбола не было
Увы, своим перфомансом стороны не впечатлили
Фото: УПЛ
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
VBET-лига. 3-й тур
4 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Кривбасс - ФК Львов 0:0
Кривбасс: Андрей Клищук, Вячеслав Рябов (Тимур Кораблин 46), Тимур Стецков, Андрей Понедельник (Денис Устименко 46), Алексей Хобленко (Роман Дебелко 65), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Назар Волошин, Владимир Якимец, Евгений Банада (Иван Зотько 80), Дмитрий Семенов
ФК Львов: Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Виталий Бойко, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 63), Назарий Ныч (Артур Ременяк 76), Андрей Якимов (Артем Вовкун 85), Михаил Шишка (Борис Крушинский 63), Андрей Бусько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев
Предупреждения: Евгений Банада 76 - Андрей Якимов 36
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