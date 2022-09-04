  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - ФК Львов 0:0. Видео обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - ФК Львов 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Скучные нули

Кривбасс - ФК Львов 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" и "Львов" выдали не самый яркий поединок и расписали нулевую ничью. После этого тура команды имеют по одному очку и занимают 12-13 места в турнирной таблице УПЛ.

VBET-лига. 3-й тур
4 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Кривбасс - ФК Львов 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде