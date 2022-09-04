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Кривбасс - ФК Львов 0:0. Видео обзор матча
Скучные нули
Фото: УПЛ
В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" и "Львов" выдали не самый яркий поединок и расписали нулевую ничью. После этого тура команды имеют по одному очку и занимают 12-13 места в турнирной таблице УПЛ.
VBET-лига. 3-й тур
4 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
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