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Григорчук: Команда у Черноморца еще достаточно сырая

Премьер-лига
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Наставник одесситов о домашней ничьей

Григорчук: Команда у Черноморца еще достаточно сырая

Скриншот: канал Черноморца на YouTube

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями на счет ничьей с "Ингульцом" в рамках 3-го тура чемпионата Украины.

"Прежде всего, очень хорошая подача была с углового, когда мы сравняли счет. Джеймс хорошо отозвался и мощно пробил. Была и небольшая ошибка защиты соперника. Команда еще достаточно сырая. Нам было бы очень важно первыми забивать гол.

В первом туре против "Руха" в дебюте встречи Брагару имел отличный момент, но не реализовал. Очень хотелось бы сыграть когда мы ведем в счете. Это прибавило бы команде уверенности. И не было так, чтобы соперник возил нас или закрыл.

Завершение атак будем отрабатывать на ближайших тренировках, здесь нам нужен прогресс. Некоторые специалисты говорят, что для ощущения гола нужно бить в пустые ворота. Будем и это отрабатывать. Начнём с пустых, а затем постепенно перейдем к отработке ударов по воротам с голкипером", - рассказал коуч "моряков".

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Tribuna.com

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