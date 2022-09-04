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Григорчук: Команда у Черноморца еще достаточно сырая
Наставник одесситов о домашней ничьей
Скриншот: канал Черноморца на YouTube
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями на счет
"Прежде всего, очень хорошая подача была с углового, когда мы сравняли счет. Джеймс хорошо отозвался и мощно пробил. Была и небольшая ошибка защиты соперника. Команда еще достаточно сырая. Нам было бы очень важно первыми забивать гол.
В первом туре против "Руха" в дебюте встречи Брагару имел отличный момент, но не реализовал. Очень хотелось бы сыграть когда мы ведем в счете. Это прибавило бы команде уверенности. И не было так, чтобы соперник возил нас или закрыл.
Завершение атак будем отрабатывать на ближайших тренировках, здесь нам нужен прогресс. Некоторые специалисты говорят, что для ощущения гола нужно бить в пустые ворота. Будем и это отрабатывать. Начнём с пустых, а затем постепенно перейдем к отработке ударов по воротам с голкипером", - рассказал коуч "моряков".
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