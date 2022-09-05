Кривенцов: Хочу похвалить команду за характер

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал победу своей команды над "Ворсклой" (3:2).

– Игра была интересна для зрителей. В первом тайме "Ворскла" была более активной, а во втором тайме больше моментов уже было у нас. Это первая наша победа в этом чемпионате, и мы этому очень рады. Хочу поздравить Андрея Борячука, он бомбардир, он может и должен забивать мяч. Также хочу отметить дебют Андрея Чирука, первое появление в стартовом составе Дмитрия Капинуса и первый гол Влада Дмитренко в Премьер-Лиге. В общем, хочу похвалить команду за характер, что на поле не было равнодушных людей и они выложились на сто процентов. Знаю, что у соперника были определенные проблемы с составом на эту игру, но мы двигаемся дальше.

– На второй тайм команда вышла совсем другой. За счет чего этого удалось добиться?

– Сыграли более агрессивно, желание сыграть вперед, жажда борьбы и командный дух.

– На что вы делали акцент в перерыве?

– Все решают футболисты, у Борячука был момент – он забил, это мастерство. С нашей стороны было много моментов, пробей точно Бычек, в похожем эпизоде ​​Борячук забил. Команда у нас молодая, не смотря на эту победу, нам еще нужно много работать и становиться лучше. А что касается тактики, то с середины второго тайма мы перестроились и сыграли несколько иначе, – сказал Кривенцов.