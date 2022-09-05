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Бущан: Думаю, что мы выдержим эти удары и пройдем эти невзгоды

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Динамо" - о последних результатах команды

Бущан: Думаю, что мы выдержим эти удары и пройдем эти невзгоды

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан в комментарии "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал поражение от "Зари" (2:3) в рамках 3-го тура УПЛ.

В чем главная причина того, что происходит с "Динамо"?

— У меня нет даже слов. Какой-то такой нефарт идет и так легко пропускаем. Это сложно, потому что мы готовились к этой игре. И все остальные готовились, но... Легко пропускали голы и трудно было уже играть. Но мы боролись до последней минуты. Не повезло.

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"Динамо" проиграло уже двум основным конкурентам...

— Да. Но я думаю, что мы выдержим эти удары и пройдем эти невзгоды. Сейчас у нас Лига Европы. Это другой турнир, будем настраиваться.

Там команды будут еще сильнее, чем "Днепр-1" и "Заря". Не страшно?

— Не страшно. Мы уже с ними играли. Команда готова физически, просто как-то легко пропускали и в первой игре, и сейчас тоже. Наверное, морально мы немного подсели, но есть четыре дня — подготовимся.

Какими были послематчевые слова Луческу?

— Ну, какие... Что было в раздевалке, то там и останется.

В чем вы видите главную проблему "Динамо" сейчас?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Просто нефарт, - сказал Бущан.

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В статье: Заря (Луганск) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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