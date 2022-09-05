Вернидуб: Когда ни одна из команд не может связать 2-3 передачи – это тяжело

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями после ничьей в 3-м туре со "Львовом" (0:0).

– Трудно что-то комментировать. Считаю, если бы были зрители, игра бы им не понравилась. Игры как таковой не было, было много борьбы. Когда ни одна из команд не может связать две-три передачи – это тяжело. Этот чемпионат особенный и так будет всегда. Думаю, тура так до седьмого все матчи будут такими.

"Динамо", "Ворскла". Что и говорить, когда такие клубы на старте проиграли уже несколько матчей. По игре: мы заработали первое очко, за что хочу поблагодарить свою команду. Мои ребята проявили характер. Это же касается и "Львова". Сейчас будет много подобных матчей, ведь давайте будем честными, чемпионат немного просел. И он не мог не просесть. Играем в то время, когда в стране война.

Я очень хотел, чтобы команда сыграла классно, ведь есть ради чего играть, ради кого. Но… Пять наших фанатов, которые уже не с нами, к сожалению. Они положили свою душу и сердце, чтобы мы на сегодняшний день проводили эти матчи.

– По состоянию на сейчас "Кривбасс" - единственная команда УПЛ, которая еще не забивала…

– Имея таких трех неплохих форвардов как Хобленко, Устименко, Дебелко… Видите, где-то чуть-чуть не хватает мастерства, настойчивости с их стороны, чтобы забить этот первый гол. Будем работать и обязательно будем забивать. Нужно терпение и труд. Всё будет у нас хорошо.

– Вопрос по составу. Сегодня было несколько изменений по сравнению с матчем с "Шахтером".

– Во-первых, пропускал игру из-за удаления Татарков. У Опанасенко – спазм мышц. Да, были изменения, каждый тренер что-то меняет. Ведь проиграли два матча по 0:1. Да, ошибалась вся команда, и несколько вратарь. Поэтому Сарнавскому дал где-то отдохнуть. Дали возможность сыграть Клищуку. Он тоже опытный вратарь.

– Какие претензии к Волошину?

– Нет претензий (улыбается). Мне очень нравится этот игрок. Но, не забывайте, ему только 19 лет, и он играет в УПЛ третий матч. Он должен вырасти в классного футболиста. Рассчитываю на это и рад, что он находится у нас, – сказал Вернидуб.