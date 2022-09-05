Лавриненко - о ничьей с Черноморцем: Первый тайм нам дался лучше

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился мыслями после ничьей с одесским "Черноморцем" (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Украины.

"Игру я разделил бы на два тайма. Первый тайм нам дался лучше: и силы были, и достаточно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме "Черноморец" провел качественные замены, было большее давление на нашу команду и мы хотели сберечь преимущество. Но, к сожалению, мы пропустили.

Так что первый тайм был за нами, а "Черноморец" лучше выглядел во второй половине игры", - сказал Лавриненко.