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Лавриненко - о ничьей с Черноморцем: Первый тайм нам дался лучше

Премьер-лига
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Команды не выявили сильнейшего

Лавриненко - о ничьей с Черноморцем: Первый тайм нам дался лучше

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился мыслями после ничьей с одесским "Черноморцем" (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Украины.

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"Игру я разделил бы на два тайма. Первый тайм нам дался лучше: и силы были, и достаточно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме "Черноморец" провел качественные замены, было большее давление на нашу команду и мы хотели сберечь преимущество. Но, к сожалению, мы пропустили.

Так что первый тайм был за нами, а "Черноморец" лучше выглядел во второй половине игры", - сказал Лавриненко.

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Sport.ua

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