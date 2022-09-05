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Лавриненко - о ничьей с Черноморцем: Первый тайм нам дался лучше
Команды не выявили сильнейшего
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился мыслями после ничьей с одесским "Черноморцем" (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Украины.
"Игру я разделил бы на два тайма. Первый тайм нам дался лучше: и силы были, и достаточно неплохие моменты, которые мы создали. Но во втором тайме "Черноморец" провел качественные замены, было большее давление на нашу команду и мы хотели сберечь преимущество. Но, к сожалению, мы пропустили.
Так что первый тайм был за нами, а "Черноморец" лучше выглядел во второй половине игры", - сказал Лавриненко.
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