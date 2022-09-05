Дулуб: Не надо забывать, что у нас 8 новичков - из них 7 пришли из Первой лиги

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал ничью с "Кривбассом" (1:1) в рамках 3-го тура чемпионата Украины.

– Комментировать матч и тяжело, и легко одновременно. Трудно, потому что прошлый матч мы играли против "Зари" и точно не наиграли на поражение. После того как мы уступили "Заре", пришлось поднимать психологическое состояние команды. И, по-моему, нам это удалось.

Что касается игры, то ее можно разделить на два отрезка. Первый, когда мы до 60 минуты владели инициативой. И потом после 60 минут, когда произвели замены и они нас не усилили. Ничья – закономерный результат встречи.

– Согласны, что борьбы было больше, чем самой игры?

– Понимаете, это только начало сезона и такие матчи бывают. Нервный получился поединок. Я смотрел на своих игроков и видел, что они очень переживали за результат. Не надо забывать, что у нас восемь новичков. Из них семь пришли из Первой лиги. Они должны понять, что такое УПЛ.

– Вы сказали, что готовили команду психологически. А что вы собирались предложить "Кривбассу" в тактическом плане?

– Считаю, до 60 минут матч шел под нашим контролем. Мы ведь хорошо проанализировали игру "Кривбасса". Но, смотрите, мы проиграли в прошлом туре на 90-й минуте. Пропустили на ровном месте с нулевого угла совершенно нелогичный гол. Следует понимать, в каком психологическом состоянии оказалась команда.

Против "Зари" мы доминировали минут 70, и это был выигрышный матч по всем статистическим показателям. А потом нелогично пропустили. Поэтому, прежде всего, хотели психологически поднять дух команды. Прежде всего, этот момент. А потом уже тактика.

Если говорить о "Кривбассе", то это фланговые атаки. Где играет наш экс-игрок Якимец. Также имеют хороших нападающих: Устименко и Хобленко. "Кривбасс" – хороший соперник, - подытожил Дулуб.