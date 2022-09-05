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Гендиректор Динамо прокомментировал возможный переход Вукоевича в Осиек
Хорват вместе с киевлянами готовится к поездке в Стамбул
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
В хорватской прессе появилась информация, что ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич в ближайшее время возглавит "Осиек", а матч с "Фенербахче" 8 сентября станет для него последним в киевском клубе. Генеральный директор киевлян Резо Чохонелидзе прокомментировал эти слухи.
– Резо Шотаевич, хорватские источники пишут, что помощник Мирчи Луческу Огнен Вукоевич в ближайшее время станет главным тренером "Осиека". Правда ли это?
– Нет. Он продолжает выполнять свои обязанности в тренерском штабе "Динамо". Сейчас он вместе с командой готовится к поездке в Стамбул на матч Лиги Европы с "Фенербахче".
– То есть Вукоевич продолжит работать в вашем клубе?
– Конечно. Он полетит с "Динамо" в Стамбул, а потом – в Краков. Что будет дальше, я не знаю. Не надо верить всему, что пишут в интернете. Завтра напишут, что я или Костюк возглавим московское "Динамо". И этому, что ли, верить?
– Планируются какие-либо другие изменения в тренерском штабе "Динамо"?
– Это решать не мне, а Мирче Луческу и Игорю Суркису, - заявил Чохонелидзе в комментарии Fanday.
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