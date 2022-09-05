  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пример для других клубов

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Война затронула всех. Но футбольные клубы, как бы некоторые игроки не хотели считать по-другому, это публичная часть нашей жизни. Поэтому их реакция на вторжение русни имеет не меньшее значение. Некоторые клубы УПЛ добавили в свою форму дополнительные элементы, где выражают свою поддержку нашим защитникам и идентифицируют со страной, которую представляют.

Для начала отметим, что еще с прошлого сезона все украинские профессиональные клубы должны проводить матчи с лого УАФ на груди, а это – щит с картой страны в ее государственных границах, а вокруг нее лозунги "Слава Украине – Героям слава!". Вот, например, как это выглядит на футболках "Металлиста" и "Ингульца".

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 1
Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

"Металлист 1925" на первую игру чемпионата против "Шахтера" вышел с единственным коммерческим партнером – поставляющей форму Puma. Два других лого – спонсоры нашей мирной жизни на большей части Украины – ВСУ. На месте титульного спонсора находилась эмблема наших Вооруженных сил, а позади над номерами надпись "Слава ВСУ". Уже со второй игры харьковчане вернулись к своей более привычной форме с рекламой.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 2
Фото: ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

"Днепр-1" на своей форме нашел сразу два места для идентификации себя как украинского клуба. Позади номера строка из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ": "Борітеся - поборете!". А на левом плече днепряне разместили карту Украины с Крымом, а также Донецкой и Луганской областями, которые восемь лет оккупированы российскими террористами.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 3
Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

"Верес" также нестандартно подошел к благодарности украинским защитникам и защитницам. Не выдумывая ничего, клуб просто написал благодарность на передней части футболки в ее левой части. Она не очень бросается в глаза, но это все равно показатель, что ровенчане знают, благодаря кому и для кого играют.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 4
Фото: ФК "Верес" / Автор неизвестен

У "Руха" на правом плече расположен герб Украины и надпись "Верим в ВСУ". Выделяем сейчас именно выездную форму, ведь на ней дизайнеры нашли возможность реализовать также сине-желтые вставки на рукаве, внизу футболки, а особенно эффектно смотрится на воротнике.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 5
Фото: ФК "Рух" / Автор неизвестен

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко со старта нового сезона выходит с повязкой в цветах украинского флага. К сожалению, это, скорее всего, будет только на играх украинских турниров - в еврокубках УЕФА через капитанские повязки продвигает свои программы социальной ответственности.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 6
Фото: ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Менеджеры "Динамо" и "Черноморца" оказались лаконичны: на передней части формы над гербом УАФ нанесен флаг Украины.

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 7
Фото: ФК "Динамо" / Автор неизвестен

"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы - изображение 8
Фото: ФК "Верес" / Автор неизвестен

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: форма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде