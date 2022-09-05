"Борітеся - поборете". Как клубы УПЛ отреагировали на войну и какие элементы идентификации добавили на свои формы

Война затронула всех. Но футбольные клубы, как бы некоторые игроки не хотели считать по-другому, это публичная часть нашей жизни. Поэтому их реакция на вторжение русни имеет не меньшее значение. Некоторые клубы УПЛ добавили в свою форму дополнительные элементы, где выражают свою поддержку нашим защитникам и идентифицируют со страной, которую представляют.

Для начала отметим, что еще с прошлого сезона все украинские профессиональные клубы должны проводить матчи с лого УАФ на груди, а это – щит с картой страны в ее государственных границах, а вокруг нее лозунги "Слава Украине – Героям слава!". Вот, например, как это выглядит на футболках "Металлиста" и "Ингульца".



Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

"Металлист 1925" на первую игру чемпионата против "Шахтера" вышел с единственным коммерческим партнером – поставляющей форму Puma. Два других лого – спонсоры нашей мирной жизни на большей части Украины – ВСУ. На месте титульного спонсора находилась эмблема наших Вооруженных сил, а позади над номерами надпись "Слава ВСУ". Уже со второй игры харьковчане вернулись к своей более привычной форме с рекламой.



Фото: ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

"Днепр-1" на своей форме нашел сразу два места для идентификации себя как украинского клуба. Позади номера строка из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ": "Борітеся - поборете!". А на левом плече днепряне разместили карту Украины с Крымом, а также Донецкой и Луганской областями, которые восемь лет оккупированы российскими террористами.



Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

"Верес" также нестандартно подошел к благодарности украинским защитникам и защитницам. Не выдумывая ничего, клуб просто написал благодарность на передней части футболки в ее левой части. Она не очень бросается в глаза, но это все равно показатель, что ровенчане знают, благодаря кому и для кого играют.



Фото: ФК "Верес" / Автор неизвестен

У "Руха" на правом плече расположен герб Украины и надпись "Верим в ВСУ". Выделяем сейчас именно выездную форму, ведь на ней дизайнеры нашли возможность реализовать также сине-желтые вставки на рукаве, внизу футболки, а особенно эффектно смотрится на воротнике.



Фото: ФК "Рух" / Автор неизвестен

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко со старта нового сезона выходит с повязкой в цветах украинского флага. К сожалению, это, скорее всего, будет только на играх украинских турниров - в еврокубках УЕФА через капитанские повязки продвигает свои программы социальной ответственности.



Фото: ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Менеджеры "Динамо" и "Черноморца" оказались лаконичны: на передней части формы над гербом УАФ нанесен флаг Украины.



Фото: ФК "Динамо" / Автор неизвестен



Фото: ФК "Верес" / Автор неизвестен