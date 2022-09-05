УПЛ. Минай - Колос 1:1. Первые очки - и первые потери

Для "Колоса" это был уникальный шанс… Еще никогда команда не стартовала в УПЛ с трех побед подряд, а сегодня приехала в гости к аутсайдеру после стопроцентного результата в первых двух турах. Но "Минай" – аутсайдер только на бумаге; на поле, как оказалось, с ним не так-то просто.

Сегодня на скамейке запасных закарпатцев было двенадцать игроков – максимально возможная по величине заявка на матч. Далеко не все участники УПЛ на старте сезона позволяют себе такое разнообразие. Среди запасных, преимущественно ноунеймов, был и один звездный игрок – Евгений Селезнев. Владимир Шаран не стал сразу после пролонгации контракта бросать его в бой. "Минай" неплохо сыграл против "Александрии", оснований существенно что-либо менять не было.

И стартовые минуты показали, что Шаран был прав. По крайней мере, гол случился уже на четвертой минуте. Передача Горина из своих владений аккуратно перелетела всех защитников "Колоса" и приземлилась на ноге у Кулиева, спокойно разобравшегося с вратарем. Интересно, что за минуту до этого Безбородько едва не выскочил тет-а-тет с Бандурой после неуверенной игры Немчанинова. Многообещающее было начало.

Хотя дальше, если честно, матч не поражал творчеством. Команды много боролись, "Колос" немного больше владел инициативой. "Минай" буквально ежеминутно слушал наставления Шарана из тренерского мостика, действуя строго в парадигме "тренерской команды". Однако ошибки все равно возникали. Болбата выпустили на ударную позицию, но в последний момент выстрел заблокировали. Потом не без проблем справились с прострелом с фланга. Зато пропустили на ровном месте…

Тогда, когда ничего особенно острого в исполнении "Колоса" не было. Безбородько оказался с мячом в площади ворот, Твердохлеб вел с ним борьбу и опрометчиво положил руки на спину. Нападающий упал, а арбитр назначил пенальти. Бесполезно было протестовать – Панчишин сегодня судил по формальным признакам.

Можно говорить, что на этих же формальных основаниях пенальти был назначен и в ворота "Колоса": Ильин "катился" под Кулиева – это факт, но ноги в последний момент убирал. Так или иначе, ключевой нюанс – не этот. А тот, что Ореховский за "Колос" пенальти реализовал, а Вишневский за "Минай" – нет (штанга). Шаран свирепствовал, потому что пробивать должен был Витенчук. Селезнев вообще хватался за голову – ему особенно болезненно видеть расточительность с одиннадцатиметровой.

До перерыва уже доиграли без эмоций и практически без остроты. Это был не самый лучший по качеству матч этого тура, однако точно не лишенный напряжения. Пятнадцать минут как раз и нужны были для того, чтобы остыть.

Отдых помог закарпатцам прийти в себя – первую половину второго тайма они однозначно забрали себе в актив. Высокий прессинг разрушал попытки соперника, а активные фланги и пасы от центральных защитников обеспечивали постоянное давление на ворота Волынца. Не хватало только гола. Хотя моменты были. Лучший – у Твердохлеба, удар которого потянул голкипер. Были еще попытки Воробчака и Гончара, что свидетельствовало о недовольстве Шарана ничьей. "Минай" играл на победу.

Примечательно, что "Колос" подошел к этому туру с пятиматчевой выигрышной серией в УПЛ. Последним соперником, не проигравшим ковалевцам на уровне элитарного дивизиона Украины, был… "Минай". Недалеко уже до того, чтобы говорить о закарпатцах как о неудобном сопернике для "Колоса". Хотя в этой картине явно не хватает победного штриха: одно поражение, уже четыре ничьих, но без викторий.

В конце матча уже "Колос" больше владел мячом. "Минай" устал, на что более опытный соперник отреагировал давлением. У Ярослава Вишняка было большое желание продлить свою победную серию, что выливалось в усиление атаки путем замен (Лысенко, Попов). Но ведь и Шаран заждался своих первых зачетных баллов как тренер закарпатцев. Проигрывать такой матч было бы очень досадно.

Не проиграли. Хотя "пожар" на последних минутах тушить пришлось (Бандура потянул один удар, другой оказался неточным). "Минай" покидает компанию неудачников-нулевиков, где находятся "Рух", "Ворскла" и "Динамо". "Колос" терпит первую потерю в чемпионате.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Третий тур. 05.09.2022

Минай. Стадион "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Дмитрий Панчишин

ФК "Минай" - "Колос" 1:1

Голы: Эльдар Кулиев 4 - Павел Ореховский 32 (пен.)

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин, Эльдар Кулиев (Дмитрий Касимов 66), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Назарий Воробчак (Даниил Голуб 72, Валерий Рогозинский 84), Олег Горин, Игорь Гончар, Алексей Хахлев (Антон Байдал 84), Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 85)

"Колос": Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Павел Ореховский, Евгений Исаенко (Евгений Смирный 58), Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Безбородько (Владимир Лысенко 72), Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат, Олег Ильин (Кирилл Попов 82)

Предупреждения: Олег Горин 39, Даниил Голуб 81, Валерий Рогозинский 90+1 - Вадим Милько 32, Олег Ильин 62, Владимир Лысенко 90+1

Нереализованный пенальти: Олег Вишневский 36