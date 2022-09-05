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Наставник Колоса: Все хотят очки, поэтому есть желание не рисковать, сыграть где-то проще
Ярослав Вишняк считает ничью закономерной
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
По мнению главного тренера "Колоса" Ярослава Вишняка, в
– Впечатление после игры: было больше эмоций, чем футбола в исполнении игроков обеих команд. Это, на мой взгляд. Нужно, чтобы прошло некоторое время, чтобы игроки взяли себя в руки и могли не перестраховываться в простых передачах, а открываться под них и стараться играть в комбинационный футбол.
Было много борьбы, но мало моментов. Такая получилась игра… Все борются за очки. И мы, и "Минай". Потому и выходят такие матчи.
– В первом тайме был футбол, а во втором было больше борьбы. Согласны именно с таким распределением?
- Все хотят зачетные баллы, поэтому есть желание не рисковать, сыграть где-то проще. Мы настраивали команду на то, чтобы держать мяч, проводить позиционные атаки, но когда был ничейный счет, то и подсказки вырывались сыграть проще, надежнее. Не все успокоились после начала чемпионата. Ближе к концу игры был хаос. Хотели и выиграть, но и сохранить ничью.
-"Колос" получил одно очко или потерял два?
- Если оценивать моменты, мне кажется, эта ничья справедлива, закономерна, обе команды не на играли на победу, но заслужили один зачетный балл.
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