Наставник Колоса: Все хотят очки, поэтому есть желание не рисковать, сыграть где-то проще

По мнению главного тренера "Колоса" Ярослава Вишняка, в матче УПЛ против "Миная" (1:1) обе команды не наиграли на победу. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции после игры.

– Впечатление после игры: было больше эмоций, чем футбола в исполнении игроков обеих команд. Это, на мой взгляд. Нужно, чтобы прошло некоторое время, чтобы игроки взяли себя в руки и могли не перестраховываться в простых передачах, а открываться под них и стараться играть в комбинационный футбол.

Было много борьбы, но мало моментов. Такая получилась игра… Все борются за очки. И мы, и "Минай". Потому и выходят такие матчи.

– В первом тайме был футбол, а во втором было больше борьбы. Согласны именно с таким распределением?

- Все хотят зачетные баллы, поэтому есть желание не рисковать, сыграть где-то проще. Мы настраивали команду на то, чтобы держать мяч, проводить позиционные атаки, но когда был ничейный счет, то и подсказки вырывались сыграть проще, надежнее. Не все успокоились после начала чемпионата. Ближе к концу игры был хаос. Хотели и выиграть, но и сохранить ничью.

-"Колос" получил одно очко или потерял два?

- Если оценивать моменты, мне кажется, эта ничья справедлива, закономерна, обе команды не на играли на победу, но заслужили один зачетный балл.