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С акцентом на борьбу. Видео голов и обзор матча Минай - Колос 1:1
Ничья в Закарпатье
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
После своего выхода в УПЛ "Колос" уже неоднократно показывал, что не умеет добывать результат, когда сам считается андердогом. В двух первых турах нынешнего сезона против равных соперников ковалевцы побеждали, а вот в статусе фаворита
УПЛ. Третий тур. 05.09.2022
Проходи. Стадион "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
ФК "Минай" – "Колос" 1:1
Голы: Эльдар Кулиев 4 - Павел Ореховский 32 (пен.)
Нереализованный пенальти: Олег Вишневский 36 (стойка)
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