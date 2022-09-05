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С акцентом на борьбу. Видео голов и обзор матча Минай - Колос 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья в Закарпатье

С акцентом на борьбу. Видео голов и обзор матча Минай - Колос 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После своего выхода в УПЛ "Колос" уже неоднократно показывал, что не умеет добывать результат, когда сам считается андердогом. В двух первых турах нынешнего сезона против равных соперников ковалевцы побеждали, а вот в статусе фаворита сыграли вничью. "Минай" еще и победить мог, ведь в первом тайме при счете 1:1 получил пенальти, который Олег Вишневский не реализовал.

УПЛ. Третий тур. 05.09.2022
Проходи. Стадион "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
ФК "Минай" – "Колос" 1:1
Голы: Эльдар Кулиев 4 - Павел Ореховский 32 (пен.)
Нереализованный пенальти: Олег Вишневский 36 (стойка)

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
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