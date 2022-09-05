С акцентом на борьбу. Видео голов и обзор матча Минай - Колос 1:1

После своего выхода в УПЛ "Колос" уже неоднократно показывал, что не умеет добывать результат, когда сам считается андердогом. В двух первых турах нынешнего сезона против равных соперников ковалевцы побеждали, а вот в статусе фаворита сыграли вничью . "Минай" еще и победить мог, ведь в первом тайме при счете 1:1 получил пенальти, который Олег Вишневский не реализовал.

УПЛ. Третий тур. 05.09.2022

Проходи. Стадион "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

ФК "Минай" – "Колос" 1:1

Голы: Эльдар Кулиев 4 - Павел Ореховский 32 (пен.)

Нереализованный пенальти: Олег Вишневский 36 (стойка)