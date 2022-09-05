Александрия - Металлист 1:3. Харьковская магия

В последней игре тура встретились команды, от которых стоило ожидать просто хорошего матча. Для этого имелись все аттрибуты: неплохой состав, тренерские идеи, хорошие результаты на старте. В анонсе мы выделили "Александрию" в качестве небольшого фаворита, но положа руку на сердце, игра могла закончиться с любым счетом и получить любого победителя. Да, "Металлист" ныне выглядит чуть менее опытным, с чуть более маленькими амбициями, но это все равно интересный коллектив, который способен доставить проблем многим.

Есть один факт, который говорит о нынешнем положении дел практически в любой команде - количество замен в сравнении с прошлой игрой. Если их минимум, значит наставник всем доволен и продолжает доверять основе. Так вот, Юрия Гура не изменил ни одного человека, если смотреть на недавний матч против "Миная". У "Металлиста" замен было две, однако, есть теория, что они были вынужденными - Картушов и Федорив неплохо смотрелись в первых турах, а сегодня даже не попали в заявку. Не исключается наличие травм или других проблем.

Чем сильна "Александрия"? Прежде всего фланговой игрой. Под рукой у Гуры два настырных фулбека, Цуриков и Мирошниченко, которые не стесняются часто подключаться вперед. Более того, есть два вингера, которые всегда могут как выдать качественный навес, так и мощно пробить после смещения. В общем full pack. Именно через фланги сегодня строилась большая часть атак номинальных хозяев. Калитвинцев и Третьяков постоянно кружили защитников, меняясь местами. Именно после одного из таких маневров был открыт счет. Третьяков, номинально левый вингер, ускорился справа, отдал в центр на Кобзаря, тот поборолся, а после выкатил на Волошина. Молодой воспитанник "Динамо" неспешно отдал на левый край, где одиноко бежал Калитвинцев. Опытный вингер принял мяч, а после мощно ударил в ближний угол. 1:0. Шла 11-я минут.

Чем силен "Металлист"? Прежде всего быстрыми выпадами. У харьковчан есть кому бежать, они знают как это делать и как из этого выжать максимальный эффект. Именно после одного из таких моментов и был забит ответный гол. "Александрия" увлеклась игрой на чужой половине и зевнула контратаку. "Металлист" быстро выбежал на чужую половину, Прядун отдал налево, где Панасенко сумел воспользоваться ошибкой Мирошниченко и нанести удар. Удар у экс-хавбека "Вереса" получился не самым лучшим, но мяч все равно прошел под рукой у Билыка. 1:1. Шла 22-я минута.

Игра смотрелась очень свежей, а единственное, что портило впечатление - это эмоции. Гости местами играли грубовато, номинальные хозяева иногда излишнее это демонстрировали. Фолов было много, из-за этого случались проблемы. Третьяков был заменен уже спустя полчаса не от хорошей жизни, а вышедший вместо него Кожушко, освежил игру, причем настолько, что это стоило сопернику одной боевой единицы. Остановить свеженького игрока "Металлист" сумел только при помощи грубого нарушения правил - Порох неприлично высоко поднял ногу во время подката, за что получил красную карточку. Вероятно, справедливую. Теперь тайм с хвостиком харьковчанам нужно было играть в меньшинстве.

Удалили игрока "Металлиста", однако заменами продолжал сыпать Юрий Гура. Сразу после перерыва наставник пустил в бой Костышина и Авагимяна, освежив атакующую линию команды. Посыл достаточно ясен: "Нужно дожимать". Однако все случилось наоборот. "Горожане" тяжело смотрелись в позиционной игре, не придумав, чем можно напрячь оборону соперника, потерявшую центрбека. А вот у "Металлиста" дела шли идеально. Команда не нервничала и смогла дождаться своего момента. Диагональ из центра поля, а также выигранный воздух, усилиями Подлепенца, помогли Прядуну получить мяч в ноги. Пускай и спиной к воротам, не беда. Форвард как от манекена ушел от Белошевского, а после нанес точный удар из-под Бабогло. 1:2. Но это еще не все. Спустя восемь минут гости выбежали в контратаку, после которой заработали угловой. Именно с него был забит третий гол - Панасенко подал, а высокий Мизюк пробил. Второй тур подряд возникают вопросы к Олегу Билыку - его игра на выходах неприятно удивляет.

У "Александрии" не получалось почти нечего. Свое бессилие формально подтвердил и сам Гура, проведя обратную замену. Дебютант Денис Костышин, отметившийся "горчичником", был отправлен снова на скамейку, а вместо него появился центрбек Бондаренко, который... Который стал центральным нападающим. Задумка коуча не сработала. Навесы хозяев читались, защита не дрогнула, Бондаренко с мячом пересекался редко. Единственный опасный эпизод у ворот Рыбки случился уже на 90+2, когда Калитвинцев ударил выше ворот со штрафного. Не хотим никого обидеть, но это "пшик". Таким поймать "Металлист", который поймал после перерыва кураж, было невозможно.

Вместо скучных итогов от нас, просто взгляните на счет, а после на то, с какой минуты харьковчане играли в меньшинстве. Как говорится, вместо тысячи слов. Лучшая игра "Металлиста" в сезоне, и одновременно - худшая от "Александрии". Юрию Гуре в качестве домашнего задания будет работа над ошибками. Тандем Ратий - Призетко может отдыхать, заслужили!

VBET-лига. 3-й тур

5 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

ФК Александрия - Металлист 1:3

Голы: Владислав Калитвинцев 11 - Сергей Панасенко 21, Максим Прядун 64, Александр Мизюк 72

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков (Олег Кожушко 30), Денис Мирошниченко, Викентий Волошин (Артур Авагимян 46), Богдан Билошевский, Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Кирилл Дришлюк 75), Богдан Кобзар (Денис Костышин 46, Валерий Бондаренко 79)

Металлист: Александр Рыбка, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Максим Прядун (Евгений Рязанцев 82), Евгений Подлепенец (Даниил Кныш 69), Александр Каплиенко, Вячеслав Танковский, Богдан Порох, Юрий Романюк

Предупреждения: Денис Костышин 61, Андрей Цуриков 87 - Сергей Панасенко 12

Удаление: Богдан Порох 35