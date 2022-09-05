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Суркис: Ахметов, наверное, потерял в бизнесе больше, чем кто-либо другой за время войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Суркис снова высказался о Ринате Ахметове

Суркис: Ахметов, наверное, потерял в бизнесе больше, чем кто-либо другой за время войны

Новина українською

Президент "Динамо Игорь Суркис рассказал о своих взаимоотношениях с Ринатом Ахметовым.

– Вы с Ахметовым давно общались?

– Один раз я с ним общался после начала полномасштабного вторжения, но это было краткое такое общение. По-моему, это было на церемонии прощания с Леонидом Кравчуком.

Можно говорить, что угодно, но Ахметов - это человек, который на чужое горе откликается первым. И первый, когда Кравчуку стало плохо, он вызвал немецких врачей из Германии, чтобы его проконсультировали. И дал свой самолет, привез этих врачей. Тогда была рекомендация отправить Кравчука в Германию. Он находился там почти 8 месяцев, где я его несколько раз посещал.

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Была тяжелейшая операция, которую Тодуров провел великолепно. Даже немецкие врачи оценили это. Мы ездили в Мюнхен вместе с братом, проведывали несколько раз Кравчука вместе с Сергеем Левочкиным. У всех нас была надежда, что он поправится. Но, к сожалению… Говорят, что дата рождения и смерти написана сразу. Но так получилось, светлая ему память.

Ахметов, если не дай бог какое горе - на него всегда можно рассчитывать. Я вам гарантирую. Помощь, которую он оказывает, - честь ему за это и хвала. Он, наверное, потерял в бизнесе больше, чем кто-либо другой за время войны. Он патриот Украины, никуда не выезжал, находится здесь.

Но скажу вам откровенно - я бы тоже с удовольствием сидел бы в Киеве на нашей базе. Там сейчас команда заехала, мы не знаем, как ее разместить, потому что мамы, бабушки многих жен футболистов продолжают там жить.

Мы жили в СССР, когда были пионеры, комсомольцы, октябрята. Я не мог себе даже представить, что такое возможно. А они остались там - в России. Поверьте мне, остались там. Сначала октябренок, потом пионер, потом комсомолец, потом член партии - вот они в такой парадигме живут по сей день. Они не понимают, что такое свободно жить, ни перед кем не пресмыкаться, говорить, что хочешь.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.09.2022 в 20:25
Когда нет мозгов заработать самому начинаешь считать чужие деньги.
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0
0
5ata4ok (Харьков)
05.09.2022 в 20:23
как пришло, так и ушло...
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0
0
storm_ua (Николаев)
05.09.2022 в 19:49
А сколько мы потеряли из за Ахметова?не считали?
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+1
0
avatar
Я я я я (Зєля Хуєсос)
05.09.2022 в 18:23
Терміново треба оголосити народний збір на допомогу ахмєту рінатичу!
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+1
-3

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