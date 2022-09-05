Вацко: Лестер интересовался ценой на Забарного. Получили ответ от Динамо, "поели ухи" и купили защитника Реймса

D последние дни европейского трансферного окна английский "Лестер" был заинтересован в приобретении центрбека Динамо" Ильи Забарного.

Об этом сообщает комментатор Виктор Вацко.

"Лестер" хотел компенсировать продажу Уэсли Фофана в "Челси", через посредников интересовался ценой на Илью Забарного. "Лисицы" получили ответ от "Динамо"… поели ухи" и приобрели за 17 миллионов евро защитника Реймса" и сборной Бельгии Ваута Фаса", — сказал Вацко.

Напомним, что ранее была информация, что 19-летний Забарный также входит в список интересов "Тоттенхема".