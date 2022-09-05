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Вацко: Лестер интересовался ценой на Забарного. Получили ответ от Динамо, "поели ухи" и купили защитника Реймса
Игорь Суркис умеет торговаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
D последние дни европейского трансферного окна английский "Лестер" был заинтересован в приобретении центрбека Динамо" Ильи Забарного.
Об этом сообщает комментатор Виктор Вацко.
"Лестер" хотел компенсировать продажу Уэсли Фофана в "Челси", через посредников интересовался ценой на Илью Забарного. "Лисицы" получили ответ от "Динамо"… поели ухи" и приобрели за 17 миллионов евро защитника Реймса" и сборной Бельгии Ваута Фаса", — сказал Вацко.
Напомним, что ранее была информация, что 19-летний Забарный также входит в список интересов "Тоттенхема".
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