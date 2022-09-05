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Вацко: Лестер интересовался ценой на Забарного. Получили ответ от Динамо, "поели ухи" и купили защитника Реймса

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игорь Суркис умеет торговаться

Вацко: Лестер интересовался ценой на Забарного. Получили ответ от Динамо, "поели ухи" и купили защитника Реймса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

D последние дни европейского трансферного окна английский "Лестер" был заинтересован в приобретении центрбека Динамо" Ильи Забарного.

Об этом сообщает комментатор Виктор Вацко.

"Лестер" хотел компенсировать продажу Уэсли Фофана в "Челси", через посредников интересовался ценой на Илью Забарного. "Лисицы" получили ответ от "Динамо"… поели ухи" и приобрели за 17 миллионов евро защитника Реймса" и сборной Бельгии Ваута Фаса", — сказал Вацко.

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Напомним, что ранее была информация, что 19-летний Забарный также входит в список интересов "Тоттенхема".

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В статье: Динамо (Киев) Лестер Сити Илья Забарный
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Источник:
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.09.2022 в 20:24
Суркис конченная жидовская морда.
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0
0
Djarik87 (Киевская область)
05.09.2022 в 20:16
Он никогда не научится зарабатывать на Динамо. Каждый его молодой талант стоит 20-30 миллионов.
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+1
0
vgolovan (полтава)
05.09.2022 в 19:57
судя по началу чемпионата то можно продавать всех защитников
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+1
0
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
05.09.2022 в 19:22
Суркис: Этот тоже не раб
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0
-1
MaximSK (Киев)
05.09.2022 в 18:54
Потом Суркис жалуется что команда полностью дотационный проект, если ты не будешь продавать своих игроков когда на них есть спрос, так и будут проблемы с финансами.
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+2
0

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