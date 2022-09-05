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Благотворительные матчи Шахтера с Аяксом и Ромой принесли горнякам 18,4 млн гривен

Премьер-лига
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Деньги пошли на благотворительность

Благотворительные матчи Шахтера с Аяксом и Ромой принесли горнякам 18,4 млн гривен

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Летом "Шахтер" провел серию благотворительных для сбора средств гражданам Украины, пострадавшим от войны.

Так, товарищеская игра "Аякс" – "Шахтер" в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" принесла доход в 5,1 миллиона гривен (или 134 тысячи евро). Из них 3,8 миллиона гривен направлены в фонд Shakhtar Social, остальные 1,3 миллиона гривен переданы в фонд Евгения Левченко Breath Care for Kids, который поддерживает детские дома на Донбассе, а также украинских беженцев, проживающих сейчас в Нидерландах.

Благотворительная игра "Рома" – "Шахтер", которая состоялась в Риме на "Стадио Олимпико", собрала помощь в 13,3 миллиона гривен (или 350 тысяч евро). Полученные средства фонд Shakhtar Social направит на поддержку работы Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", проекты помощи 10 семьям, которые опекают детей, потерявших родителей, и гуманитарную помощь.

Вместе благотворительные встречи, сыгранные летом, принесли 18,4 миллиона гривен (или 484 тысячи евро). Всего с начала проведения матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine собрано 44 миллиона гривен.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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