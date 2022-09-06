Русин и Борячук напоминают о своей крутости. Символическая сборная третьего тура УПЛ

Чемпионат Украины набирает ход. Позади третий тур, который подарил как несколько шикарных матчей ("Заря" - "Динамо", "Александрия" - "Металлист"), так и несколько достаточно скучных ("Рух" - "Шахтер", "Кривбасс" - "Львов"). Лишь две команды по итогам трех туров идут без потерь, а замыкают таблицу сразу три коллектива. Причем двух из них, "Динамо" и "Ворсклу", столь низко никто не ждал.

UA-Футбол собрал для вас традиционную сборную лучших игроков выходных. Мы снова играем с тремя центральными защитниками, правда на этот раз с более логичной формацией - 3-4-3.

Вратарь - Александр Рыбка, "Металлист"

Знаете, есть такие туры, когда было сразу несколько ярких вратарей. На этот раз обратная ситуация. В туре почти не было крутых "первых номеров", а потому выбрали того, чья команда реально удивила. "Металлист" сумел обыграть "Александрию" в меньшинстве, а Рыбка, хоть и пропустил, совершил пять сейвов. Также он очень грамотно играл на опережение, подчищая огрехи за своими защитниками. Неплохой перфоманс голкипера.

Правый центральный защитник - Владимир Адамюк, "Днепр-1"

31-летний центрбек продолжает закрывать позицию правого защитника, пока в команде есть проблема с кадрами. Против "Вереса" опытный Адамюк отличился не только важным голом, окончательно убившим интригу, однако еще и постоянно подключался к стандартам и играл надежно сзади. Правда еще в первом тайме вполне мог получить красную, благо избежал этого за фол на Пасиче. А после выдал феерию.

Центральный защитник - Валерий Бондарь, "Шахтер"

Чемпион мира дебютировал в основе "горняков" в этом сезоне и отличился неплохим перфомансом. Мы привыкли к нестабильности Валерия, однако против "Руха" он провел ровный матч - играл надежно в обороне, часто подключался на чужую половину и участвовал в построении атак. Более того, именно его голевая передача помогла Конопле принести победу "Шахтеру". Передача, к слову, получилась шикарной.

Левый центральный защитник - Манджрекар Джеймс, "Черноморец"

И в этот раз мы не обойдемся без легионеров. После двух привезенных пенальти в двух турах, канадский центрбек "моряков" пришел в себя и провел игру против "Ингульца" более уверенно. Но главное то, что именно его точный удар помог одесситам избежать поражения и набрать уже второе очко в трех турах. К слову, именно Джеймс забил первый гол "Черноморца" в сезоне.

Правый латераль - Вячеслав Чурко, "Заря"

Мы немного схитрим и поставим Чурко, прирожденного вингера, на модную позицию латераля. Ничего, справится. В "Заре" Чурко играет исключительно в центре поля и против "Динамо" выдал свой лучший матч за новый клуб. Во-первых, космического уровня голевая на Мишнева. Во-вторых, максимальная самоотдача и отрабатывания в обороне на протяжении каждой секунды. "Заре" нелегко далась победа над "Динамо", а залогом успеха стали желания и дисциплина. У Чурко и первого, и второго было в достатке.

Центральный полузащитник - Евгений Запорожец, "Ингулец"

В командах Лавриненко всегда тяжело выделить одного человека, поскольку они действуют не как набор свободных художников, а как сплоченная армия. Матч против "Черноморца" не стал исключением, однако одного игрока можно отметить отдельно. Запорожец активно действовал как в обороне, так и в атаке, а его забитый гол - украшение не только матча, но и тура. Один из лидеров нынешнего состава "Ингульца".

Центральный полузащитник - Сергей Панасенко, "Металлист"

В отличие от "Ингульца", харьковский клуб провел очень яркий матч и среди их команды можно выделить ряд футболистов. Один из них - громкоголосый Сергей Панасенко. Во-первых, на его счету важный первый гол, быстро восстановивший паритет на табло после пропущенного. Во-вторых, экс-игрок "Вереса" еще и отвечал за стандарты, и после одного из них был забит решающий гол - подача с угла поля от Сергея нашла голову Мизюка. Продуктивный матч.

Левый латераль - Янис Амаш, "Днепр-1"

Второй легионер в нашей команде стал одним из самых ярких футболистов всего третьего тура. Мы еще не успели понять на какой позиции играет алжирский новичок днепрян, как он уже отличился голом и голевой передачей в дебютной игре. Шикарный старт уроженца Марселя, который принес победу команде Кучера в матче против "Вереса". Последим за его прогрессом в будущем.

Правый нападающий - Андрей Борячук, "Металлист 1925"

Без лишней доли кокетства скажем, что считаем Борячука одним из самых талантливых игроков украинского поколения. И очень обидно, что к 26 годам он так и не осел в каком-то европейском клубе, а продолжает скитаться по арендам. Как бы там ни было, игра против "Ворсклы" в очередной раз показала сильные стороны форварда. У него есть все - игра головой, голевое чутье, удар издали, спортивная агрессия. Против полтавчан он забил дважды, причем победный удар нанес с 30-ти метров в компенсированное время. Шикарен.

Центральный нападающий - Максим Прядун, "Металлист"

В каждом из туров на позицию форварда мы ставили игрока из харьковского клуба. Правда если ранее это был Коркишко, то сегодня настала очередь Прядуна. И ведь есть за что. Максим был настоящим лидером команды, он разгонял контратаки и наносил решающие удары. На его счету ассист на Панасенко в первом тайме, а также ключевой гол после перерыва, когда он в порядке очереди унизил Белошевского и Бабогло. Его гол из серии "обязательно к просмотру".

Левый нападающий - Назарий Русин, "Заря"

Подобно Борячуку, 23-летний Русин продолжает находиться в глубинном поиске себя. И судя по всему, он на правильном пути. Возможно, "Заря" - это его команда, иначе как объяснить, что после двух не лучших лет в карьере он выдает матч жизни против родного "Динамо". Он забил в первом тайме, он отдал голевую передачу на третий гол, он был самым ярким из всех играющих футболистов того дня. Главное не останавливаться.

Тренер - Олег Ратий (Александр Призетко), "Металлист"

Мы так и не разобрались, кто главным в харьковском клубе. На бумаге тренирует коллектив Олег Ратий, однако во время матча видно, что основные подсказки исходят от Александра Призетко. Но это все вещь второстепенная. Важно то, как "Металлист" готов к старту сезона. Практически идеально. Игра против "Александрии" получилась классной как по содержанию, так и в плане ментальности. Оставшись в меньшенстве на 35-й минуте, харьковчане не поникли, а тренер не начал нервничать. Все знали, что делать и уверенно довели дело до победы. Это дорогого стоит.

PS. Сразу ответим, почему лучшим тренером не выбран Патрик ван Леувен. Во-первых, его ранее мы уже выбирали, а в чемпионате нашем есть немало достойных персонажей. А во-вторых, согласитесь, победа первой команды в игре против 15-й - не самая показательная вещь в футболе.