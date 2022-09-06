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Азербайджанский клуб вновь арендовал полузащитника Шахтера

Премьер-лига
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Украинец будет защищать цвета клуба до конца этого сезона

Азербайджанский клуб вновь арендовал полузащитника Шахтера

Фото: sabahfc.az

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук продолжит защищать цвета "Сабаха". Азербайджанский клуб снова арендовал 22-летнего футболиста, сообщает пресс-служба команды из города Баку.

Соглашение между клубами рассчитано на сезон 2022/23.

Напомним, Кащук уже выступал за "Сабах" во второй половине сезона 2021/22. Тогда украинский полузащитник отыграл 8 матчей, которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи. Его контракт с донецким клубом действует до лета 2024 года.

К слову, на данный момент "Сабах" лидирует в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 13 очков в 5 матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сабах (Баку) Алексей Кащук
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Источник:
sabahfc.az

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