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Азербайджанский клуб вновь арендовал полузащитника Шахтера
Украинец будет защищать цвета клуба до конца этого сезона
Фото: sabahfc.az
Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук продолжит защищать цвета "Сабаха". Азербайджанский клуб снова арендовал 22-летнего футболиста, сообщает пресс-служба команды из города Баку.
Соглашение между клубами рассчитано на сезон 2022/23.
Напомним, Кащук уже выступал за "Сабах" во второй половине сезона 2021/22. Тогда украинский полузащитник отыграл 8 матчей, которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи. Его контракт с донецким клубом действует до лета 2024 года.
К слову, на данный момент "Сабах" лидирует в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 13 очков в 5 матчах.
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