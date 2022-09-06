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Шахтер презентовал новую форму на сезон 2022/23
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Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" вместе с компанией Puma представили новый комплект формы на сезон-2022/23. Обновление коснулось всех трех вариантов игровой экипировки.
Домашняя форма сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в необычной зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.
Планируется, что уже 6 сентября на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с "Лейпцигом" "горняки" выйдут в новой экипировке.
???? Puma і «Шахтар» представляють нову форму на сезон-2022/23 ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 6, 2022
Попереднє замовлення можна зробити у офіційному клубному магазині https://t.co/e65TuhzUIZ.#Shakhtar #Puma @pumafootball pic.twitter.com/9XuxKTmGvo
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