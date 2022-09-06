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Шахтер презентовал новую форму на сезон 2022/23

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Шахтер презентовал новую форму на сезон 2022/23

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" вместе с компанией Puma представили новый комплект формы на сезон-2022/23. Обновление коснулось всех трех вариантов игровой экипировки.

Домашняя форма сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в необычной зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.

Планируется, что уже 6 сентября на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с "Лейпцигом" "горняки" выйдут в новой экипировке.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
06.09.2022 в 12:28
Выездной комплект "хорват-стайл" смотрится симпатично и свежо, а вот домашняя форма вышла какой-то скучной и безыдейной.
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