Шахтер презентовал новую форму на сезон 2022/23

Донецкий "Шахтер" вместе с компанией Puma представили новый комплект формы на сезон-2022/23. Обновление коснулось всех трех вариантов игровой экипировки.

Домашняя форма сохранит традиционные клубные цвета – оранжевая футболка с двумя вертикальными черными полосами. Выездной комплект впервые выполнен в необычной зеленой расцветке. Третий вариант формы будет бело-серым.

Планируется, что уже 6 сентября на первый матч группового раунда Лиги чемпионов с "Лейпцигом" "горняки" выйдут в новой экипировке.