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Двое легионеров Ворсклы вызваны в свои национальные сборные
В сентябре состоятся матчи Лиги наций
Фото: metalist1925.com
Двое легионеров "Ворсклы" вызваны в свои национальные сборные на ближайшие матчи. Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.
Нападающий полтавчан Таулянт Сулейманов получил приглашение в сборную Албании. В сентябре албанцы сыграют два поединка в рамках Лиги наций - 24 сентября против Израиля и 27 сентября против Исландии.
Защитник "зелено-белых" Джоко Зайков вызван в команду Северной Македонии. В этом месяце македонцы проведут также два матча Лиги наций - с Грузией (23 сентября) и с Болгарией (26 сентября).
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