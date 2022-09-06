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Двое легионеров Ворсклы вызваны в свои национальные сборные

Премьер-лига
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В сентябре состоятся матчи Лиги наций

Двое легионеров Ворсклы вызваны в свои национальные сборные

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Двое легионеров "Ворсклы" вызваны в свои национальные сборные на ближайшие матчи. Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Нападающий полтавчан Таулянт Сулейманов получил приглашение в сборную Албании. В сентябре албанцы сыграют два поединка в рамках Лиги наций - 24 сентября против Израиля и 27 сентября против Исландии.

Защитник "зелено-белых" Джоко Зайков вызван в команду Северной Македонии. В этом месяце македонцы проведут также два матча Лиги наций - с Грузией (23 сентября) и с Болгарией (26 сентября).

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В статье: Ворскла (Полтава) Албания Северная Македония Джоко Зайков
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Источник:
ФК Ворскла

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