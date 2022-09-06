Брильянты и навоз, или Триумф "меньшевиков". Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ

Это был тур контрастов. Наряду с играми, которые смотрелись на одном дыхании, были и такие, о которых хочется забыть, как будто их не было вовсе. И само их появление настораживает, ведь первые туры обнадежили. Мне даже показалось, что этот внутренний сезон обещает быть лучше того, что случился в 2014-15 годах.

Теперь не уверен. Посмотрим, какая тенденция возобладает со временем. Пару слов про ТВ. Впервые "Сетанта" показала два матча сугубо в интернете, то есть, тем, кто не был подписан именно на нее, пришлось доплачивать, чтобы их увидеть. И именно эти игры оказались худшими. Раньше на стадионе кричали: верните деньги!

Прибавьте к этому, что в первом туре именно молитвами правообладателей один матч самым настырным из нас пришлось выискивать аж в Фейсбуке. И согласитесь: популизм Суркисов и компании начинает работать уже не только для хавающего пипла. Но и для нормального зрительского эгоизма, которому все эти разборки параллельны.

Тут важно помнить, что автор не является противником единого телепула. Скорее наоборот. Но своя рубашка ближе к телу: главное – увидеть все игры, не делая лишних движений. Ладно, проехали. Итак, третий тур.

Заря – Динамо 3:2

Александрия – Металлист 1:3

Минай – Колос 1:1

Рух – Шахтер 0:1

Днепр-1 – Верес 2:0

Металлист 1925 – Ворскла 3:2

Черноморец – Ингулец 1:1

Кривбасс – Львов 0:0

Зрелищность. Центральный матч тура: "Заря" - "Динамо", на мой взгляд, стал пока лучшим в сезоне – 18 опасных моментов у ворот, две трети из которых были голевыми. Не стыдно было показать Европе и игру "Металлиста 1925" с "Ворсклой". Это были два ярких спектакля, удерживавших наше внимание буквально до финального свистка. А их результативность – лишнее тому подтверждение.

Но эти брильянты сверкали на фоне, таки-да, навозной кучки, аккуратно сложенной стараниями апологетов прагматизма и подмастерьев от футбола. Для сравнения: в поединках "Руха" с "Шахтером" и "Черноморца" с "Ингульцом" было всего по четыре эпизода, заслуживающих пристального внимания.

"Кривбасс" же со "Львовом" явили миру все что угодно, но только не футбол. Единственный голевой эпизод: промах Ныча на 31-й минуте. Это был однозначно худший матч, причем не только этого сезона, но и многих других в совокупности. И все же вынужден повторить: на ОТТ-платформе "Сетанты" мы увидели в двух трансляциях пять опасных моментов на четыре команды. Чистая антиреклама.

Остальные три игры, как по мне, заслуживают твердого среднего балла.

Интрига. Про "Кривбасс" со "Львовом" вы уже в курсе. Амаш, открыв счет в пользу "Днепра-1" голом в раздевалку "Вереса", также покончил с интригой до перерыва.

В трех случаях, по большому счету, все решалось в середине второго тайма. Когда Прядун вывел вперед "Металлист" на 64-й минуте, это уже предвещало поражение "Александрии", ибо следующим и едва ли не последним моментом стал третий гол харьковчан через 8 минут. На 66-й минуте Джеймс увел от поражения "Черноморец" в поединке с "Ингульцом", и это была финита. И, наконец, третий гол "Зари", забитый Бражко еще четыре минуты спустя, в итоге стал роковым для "Динамо", которому не суждено было отыграть фору в два мяча.

А вот "Шахтер" вырвал победу над "Рухом" на 78-й минуте, когда ворота поразил Конопля. Еще через пять минут Бандура спас "Минай" от поражения в матче с "Колосом", парировав удар Ориховского. Ну а самой интригующей оказалась игра "Металлиста 1925" с "Ворсклой": Борячук принес успех харьковчанам уже в компенсированное время.

Логика. На сей раз, она отвоевала в свою пользу половину результатов тура. "Днепр-1" безусловно "наиграл" на свои 2:0. "Шахтер" однозначно был достоин минимальной победы. "Черноморец" с "Ингульцом" не выявили лучшего не только по счету, но и по игре. А "Кривбассу" и "Львову", счет не открывшим, игру можно было даже не начинать – это была колыбельная для взрослых.

Возможно, "Минай" был немного ближе к победе, чем "Колос". "Александрия" больше угрожала воротам "Металлиста", но четыре угрозы из пяти были скорее полумоментами, тогда как все голевые шансы в игре были реализованы – 1:3.

Я бы сказал, что более закономерным исходом поединка "Металлиста 1925" с "Ворсклой" стала бы ничья. Ну и, конечно же, "Динамо", принимая во внимание соотношение моментов, никак не заслуживало поражения.

Судейство. В центре нашего внимания оказались матчи с участием записных фаворитов.

"Рух" - "Шахтер": 31-я минута – не назначенный пенальти в ворота "Руха" за фол против Мудрика. Прямая речь коллеги Юстаса: "Тут все просто - чистый пенальти. Уши вянут от комментатора: " Ніякого порушення, він вже відпустив м`яч від себе ". Ну, то есть, без мяча "бий по ногах досхочу". Интересно, что момент прямо перед глазами рефери".

35-я минута – удаление Мудрика: "Формальные основания были. Не было настолько явно, то есть, на усмотрение. Но красная вполне имела место быть".

Итак, одна ошибка, которая, к счастью, не повлияла на результат. Напомню: игру судил Арановский. Он же в прошлом туре не назначил два пенальти в ворота "Металлиста 1925" и назначил более сомнительный – в ворота "Черноморца". Тот поединок завершился вничью.

Таким образом, после трех туров единственной командой, пострадавшей от арбитража, остается одесская. Если хотите, косвенным подтверждением этого можно посчитать то, что ВАР в этом туре работал именно на зауряднейшем матче в Одессе. Совпадение или своеобразная "компенсация"?

Ну а две подряд игры, в которых важные ошибки допускал один и тот же арбитр (разумеется, по нашему мнению), так и быть, пока сочтем совпадением.

"Заря" - "Динамо": 68-я минута – удаление в составе "Зари" Вантуха за второе предупреждение, при счете 2:1. Юстас: "Повод вполне себе. Мог не показать, но и вполне вправе дать. Все разговоры про то, что карточки не было, отметаем".

Везение. Самым фартовым в туре стал "Колос". На 36-й минуте, при счете 1:1 (с которым и завершился его поединок с "Минаем"), стойка ворот Волынца отразила пенальти в исполнении Вишневского. Уж пронесло, так пронесло.

И, наверное, все-таки повезло Русину с рикошетом, когда он открыл счет на 7-й минуте, забив в ворота "Динамо". Этот гол многое предопределил, а мяч полетел не туда, куда бил форвард "Зари".

Личности. Имеет смысл в …надцатый раз напомнить: здесь говорят не о героях матча, а о самых запомнившихся персоналиях в игре. Для меня таковым стал, не поверите, Буяльский – участник обоих голов "Динамо", взявший на себя функции лидера атак. Следующим назову Довбика, доминировавшего у "Днепра-1". И в тройку лучших обязательно войдет Русин из "Зари".

Вам хочется таки героев? Их есть у меня. Прядун ("Металлист"), Борячук ("Металлист 1925") и Амаш ("Днепр-1"). И именно в таком порядке. Потому что все они участвовали в двух голах, но первый фактически организовал камбэк, а последний отличился в игре без голевых шансов для соперника.

Вратари не впечатлили. И только методом исключения упомяну Волынца из "Колоса", на счету которого лишь два важных сэйва, но зато оба при счете 1:1.

Симпатии. Давайте будем разделять мух с котлетами – больше всех в футбол играло "Динамо", у которого только во втором тайме было с десяток возможностей для взятия ворот. Да, различной степени опасности, и тем не менее. Вторым назову "Днепр-1", затем "Ворсклу" с "Металлистом 1925". И, естественно, невозможно не включить в этот список "Зарю".

Между прочим, тур стал уникальным, с точки зрения успешной игры "меньшевиков". Трижды команды оставались в меньшинстве и все три раза они в итоге выигрывали. Вы такое помните? Я – шобы да, так нет.

"Заря" потеряла Вантуха в середине второго тайма, при 2:1 в свою пользу, но уже через две минуты забила третий и соперника не отпустила. "Металлист" остался без Пороха на 36-й минуте, при 1:1, но в середине второго тайма вышел вперед, а вскоре еще и закрепил успех. Наконец, "Шахтер" лишился Мудрика минутой ранее, но сумел добиться победы, забив почти тайм спустя.

Какой замечательный чемпионат на дворе, скажете вы. И где-то будете правы.

Но как быть с этим? "Верес", "Рух" и "Кривбасс" - ни одного опасного момента за игру. Ни одного, Карлы!!! Как сказал бы Вернидуб-старший: "Вы травите, или что?" Идем дальше. У "Львова" - один момент, у "Черноморца" с "Ингульцом" - по два. В сумме это шесть команд – более трети от общего числа участников турнира. Грустно, девицы.

УПЛ – лига контрастов…

Таблица. Без потерь идут "Заря" и "Днепр-1". Второй выглядит солиднее, но первая подкупает жаждой борьбы и побед. Кстати, болельщики луганского клуба помнят столь успешный старт своей команды? Вернидуб со Скрипником не то, что нервно курят в сторонке, а взахлеб затягиваются вдали – там, ближе ко дну "турнирки". Что ж, им не привыкать, на старте-то?

# Команда И В Н П М РМ О 1 Заря 3 3 0 0 9-5 +4 9 2 Металлист 3 2 1 0 6-3 +3 7 3 Колос 3 2 1 0 4-1 +3 7 4 Шахтер 3 2 1 0 2-0 +2 7 5 СК Днепр-1 2 2 0 0 5-0 +5 6 6 ФК Александрия 3 2 0 1 5-5 0 6 7 Верес 3 2 0 1 3-3 0 6 8 Металлист 1925 3 1 2 0 3-2 +1 5 9 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2 10 Черноморец 3 0 2 1 1-2 -1 2 11 ФК Львов 2 0 1 1 2-3 -1 1 12 Кривбасс 3 0 1 2 0-2 -2 1 13 ФК Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1 14 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0 15 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0 16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0

Среди тройки ближайших преследователей лидера ожидаемый "Шахтер", кажущийся неуместным "Колос" и приятно удивляющий "Металлист". Каюсь, после волны ощутимых потерь я его уже списал в реестр команд для количества, а тут такое!

Водораздел наметился посредине таблицы, где "Металлист 1925" опережает "Ингулец" с "Черноморцем" на одну победу. Впрочем, всем ясно, что "Динамо" этот пробел скоро должно ликвидировать.

На дне у нас рухнувший "Рух" (который многим не жалко из-за опереточно-одиозного президента), сенсационно залетевшее сюда "Динамо" (но давайте посмотрим, кто и когда сумеет отобрать у него следующие очки) и "Ворскла" - единственная, за кого таки обидно. Вот, вроде бы и состав приличный, и игра имеется, и тренер не по объявлению. На мой взгляд, характера недостает, что иной раз характерно для подопечных Скрипника.

Но никаких выводов после двух-трех матчей. Просто с интересом ожидаю продолжения.

Анонсы. Лично меня, в первую очередь, в афише 4-го тура привлекает вывеска: "Днепр-1" - "Металлист 1925". Мне кажется, можно ожидать смотрибельного футбола во встрече "Ворсклы" с "Александрией". И, была бы моя воля, "Кривбасс" с "Вересом" не смотрел бы вообще. Но взялся за гуж – не говори, что не дюж.