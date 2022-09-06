Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять закон, инициированный клубами-противниками телепула
Законопроект был разработан по просьбе пяти клубов УПЛ
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорту рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.
Законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте" с целью разграничения понятий "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование", что позволит более прозрачно определять статус организатора спортивного мероприятия и организатора спортивного соревнования. Также предлагается определить, что спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения считается организатором спортивного мероприятия.
Кроме того, предусмотреть, что организаторы спортивных мероприятий, проводимые в рамках спортивных соревнований, могут на добровольных началах передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой статьи 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте", путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий и организатором соревнований.
Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Руха". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и про необходимости их упорядочения.
Популярное сейчас
- "Вам нравится, что нас имеют?". Тренер сборной Украины по баскетболу выдал мощную речь в тайм-ауте матча с Италией
- УЕФА запретил Шахтеру использовать лого United24 в матчах ЛЧ
- Русин и Борячук напоминают о своей крутости. Символическая сборная третьего тура УПЛ
- Заря - Динамо 3:2. Все еще лидеры с конца
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 17:59 Украинские Суркис: Ахметов, наверное, потерял в бизнесе больше, чем кто-либо другой за время войны
- 08:19 Прогнозы на футбол Александрия - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 сентября 2022
- 11:46 Украинские Суркис: Закончится все тем, что наша страна победит, а у нас будет мир. Надеюсь, скоро