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Комитет Верховной Рады рекомендовал принять закон, инициированный клубами-противниками телепула

Премьер-лига
(1 голосов)

Законопроект был разработан по просьбе пяти клубов УПЛ

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять закон, инициированный клубами-противниками телепула

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорту рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

Законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины "О физической культуре и спорте" с целью разграничения понятий "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование", что позволит более прозрачно определять статус организатора спортивного мероприятия и организатора спортивного соревнования. Также предлагается определить, что спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения считается организатором спортивного мероприятия.

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Кроме того, предусмотреть, что организаторы спортивных мероприятий, проводимые в рамках спортивных соревнований, могут на добровольных началах передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой статьи 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте", путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий и организатором соревнований.

Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Руха". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и про необходимости их упорядочения.

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В статье: телепул
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Источник:
rada.gov.ua

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