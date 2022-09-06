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Петряк: Согласен с Суркисом, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не допустили бы в Шахтер

Премьер-лига
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Таковы реалии

Петряк: Согласен с Суркисом, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не допустили бы в Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский вингер Иван Петряк, недавно снова ставший игроком "Шахтера", прокомментировал слова президента "Динамо" Игоря Суркиса о трансферах донецкого клуба.

– Недавно Игорь Суркис в интервью говорил о трансферах "Шахтера".

– Я знаю – читал, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не допустили бы в команду.

– Как отреагировали на эти слова?

– Нормально. Надо смотреть правде в глаза – так и есть. Это что, какой-нибудь секрет? 15 футболистов покинули команду или сколько там. Все легионеры ушли, один Траоре остался. Теперь Тейлор и Джурасек приехали. Президент "Динамо" сказал правду. И я с ним где-то согласен, конечно.

– Раньше говорили с молодыми игроками "Шахтера" – они считают, что боролись бы за место в составе и с бразильцами в составе и у них есть желание доказать, что они не хуже.

– Любой профессиональный спортсмен, тем более футболист, будет так говорить. А что я сейчас скажу, что я сосиска, а они в порядке? Каждый будет бороться до конца и никто не будет сдавать свои позиции. А там уже руководители и тренер будут решать, кто будет играть и кто лучше. Это обычная ситуация в профессиональном спорте. Всегда должна быть конкуренция. Если ее не будет, то можно немного расслабить булочки.

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В статье: Игорь Суркис Иван Петряк Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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