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Петряк: Согласен с Суркисом, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не допустили бы в Шахтер
Таковы реалии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский вингер Иван Петряк, недавно снова ставший игроком "
– Недавно Игорь Суркис в интервью говорил о трансферах "Шахтера".
– Я знаю – читал, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не допустили бы в команду.
– Как отреагировали на эти слова?
– Нормально. Надо смотреть правде в глаза – так и есть. Это что, какой-нибудь секрет? 15 футболистов покинули команду или сколько там. Все легионеры ушли, один Траоре остался. Теперь Тейлор и Джурасек приехали. Президент "Динамо" сказал правду. И я с ним где-то согласен, конечно.
– Раньше говорили с молодыми игроками "Шахтера" – они считают, что боролись бы за место в составе и с бразильцами в составе и у них есть желание доказать, что они не хуже.
– Любой профессиональный спортсмен, тем более футболист, будет так говорить. А что я сейчас скажу, что я сосиска, а они в порядке? Каждый будет бороться до конца и никто не будет сдавать свои позиции. А там уже руководители и тренер будут решать, кто будет играть и кто лучше. Это обычная ситуация в профессиональном спорте. Всегда должна быть конкуренция. Если ее не будет, то можно немного расслабить булочки.
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