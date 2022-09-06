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Николини: Ювентус заинтересован в Мудрике

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Николини: Ювентус заинтересован в Мудрике

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

Ассистент спортивного директора "Шахтера" Карло Николини рассказал об интересе итальянского гранда к полузащитнику донецкой команды Михаилу Мудрику.

"Ювентус" заинтересован в Мудрике, игроке, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что мы оцениваем его гораздо выше", – сказал Николини.

Напомним, что летом сообщалось об интересе к 21-летнему украинцу со стороны "Арсенала", "Брентфорда", "Байера" и "Ниццы". Мудрик остался в "Шахтере".

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В статье: Карло Николини Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.09.2022 в 17:14
Вкрадіть того Мудрика, бо з нашими баранами не домовитесь.
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