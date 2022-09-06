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Николини: Ювентус заинтересован в Мудрике
Набивают цену?
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Ассистент спортивного директора "Шахтера" Карло Николини рассказал об интересе итальянского гранда к полузащитнику донецкой команды Михаилу Мудрику.
"Ювентус" заинтересован в Мудрике, игроке, по которому мы отклонили предложения в 35 миллионов евро, потому что мы оцениваем его гораздо выше", – сказал Николини.
Напомним, что летом сообщалось об интересе к 21-летнему украинцу со стороны "Арсенала", "Брентфорда", "Байера" и "Ниццы". Мудрик остался в "Шахтере".
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