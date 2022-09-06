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Новая эра! Почему Шахтер и Динамо уже не гранды УПЛ – Видео
Новое видео от Фолстена
Недавно отгремел третий тур Украинской Премьер-лиги. Он был полон как интересных матчей, так и тех, от которых хотелось к кроватке и баеньки. Но этот тур показал, что сезон будет не таким, как прошлые.
Впервые в УПЛ фаворитом не "Динамо", и не "Шахтер". Поэтому смотреть украинский футбол будет точно интереснее! В своем новом видео Костя Фолстен расскажет, почему так произошло, а также вы узнаете, чем закончились матчи 3 тура УПЛ, кто кому и как забивал голы и другие интересные моменты. Быстро переходите на видео, оно того стоит!
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