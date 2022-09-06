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Официально: Заря подписала не игравшего год Богдана Бутко
Ещё один из "Шахтера"
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
"Заря" подписала Богдана Бутко, который последний год провел свободным агентом. 31-летний украинец подписал контракт на 1 год.
Сообщается, что Богдан будет выступать под 2 номером.
Богдан – воспитанник "Шахтера". За донецкий клуб он провел 64 матча, забил 1 гол и отдал 13 голевых передач.
Последним клубом Богдана был "Эрзурумспор". За турецкий клуб украинец провел 10 матчей.
Портал Transfermarkt оценивает Бутко в 250 тысяч евро.
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Источник:FCZoryaLuhansk
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