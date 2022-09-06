Официально: Заря подписала не игравшего год Богдана Бутко

"Заря" подписала Богдана Бутко, который последний год провел свободным агентом. 31-летний украинец подписал контракт на 1 год.

Сообщается, что Богдан будет выступать под 2 номером.

Богдан – воспитанник "Шахтера". За донецкий клуб он провел 64 матча, забил 1 гол и отдал 13 голевых передач.

Последним клубом Богдана был "Эрзурумспор". За турецкий клуб украинец провел 10 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает Бутко в 250 тысяч евро.