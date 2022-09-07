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У голкипера Динамо перелом носа - он пропустит несколько недель

Премьер-лига
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Футболист не полетел на матч с "Фенербахче"

У голкипера Динамо перелом носа - он пропустит несколько недель

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет получил травму – перелом носа. В связи с этим он перенес операцию и по прогнозам клубных врачей пропустит несколько недель, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Отметим, что подобная травма у Руслана не впервые – во время зимних сборов ему уже ломали нос – это произошло в контрольном матче с норвежской командой "Буде-Глимт" на учебно-тренировочном сборе, который проходил в Испании.

Из-за травмы голкипер не полетел в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" – вместо него третьим вратарем стал Денис Игнатенко.

С начала нынешнего сезона Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах "Динамо", а только участвовал в благотворительных поединках.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо Киев

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