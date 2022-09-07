Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У голкипера Динамо перелом носа - он пропустит несколько недель
Футболист не полетел на матч с "Фенербахче"
fcdynamo.kiev.ua
Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет получил травму – перелом носа. В связи с этим он перенес операцию и по прогнозам клубных врачей пропустит несколько недель, сообщает пресс-служба "бело-синих".
Отметим, что подобная травма у Руслана не впервые – во время зимних сборов ему уже ломали нос – это произошло в контрольном матче с норвежской командой "Буде-Глимт" на учебно-тренировочном сборе, который проходил в Испании.
Из-за травмы голкипер не полетел в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" – вместо него третьим вратарем стал Денис Игнатенко.
С начала нынешнего сезона Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах "Динамо", а только участвовал в благотворительных поединках.
Популярное сейчас
- Не спешите вы их хоронить. РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча
- РБ Лейпциг – Шахтер. 0:1. Безобразная ошибка от Гулачи – Видео
- РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 6-11 сентября
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy