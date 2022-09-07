Черноморец намерен подписать экс-партнера бельгийца Лукаку

Одесский "Черноморец" продолжает пополнять состав новыми игроками. Несмотря на трудности, которые из-за войны не позволяют приглашать в команду легионеров, упорная работа в этом направлении все же ведется. На прошлой неделе в расположении "моряков" появился потенциальный новичок – бельгийский атакующий полузащитник Зиги Бадибанга, в последнее время игравший в Греции. Этот 30-летний футболист имеет конголезское происхождение, хоть и родился в Бельгии.

Корреспонденту UA-Футбол довелось наблюдать за игрой Бадибанги в составе тираспольского "Шерифа" в еврокубковых матчах сезонов 2017/18 и 2018/19, когда его уверенные действия на флангах и в центральной части поля вместе с голами помогали получить положительные результаты. Уже тогда техничная игра темнокожего бельгийца заметно выделялась среди других исполнителей молдавского гранда и в Национальной Дивизии чемпионата Молдовы. Недаром Зиги Бадибанга был признан лучшим игроком этой страны в 2017 и 2018 годах.

– С тех пор, как он ушел от нас, прошло уже три с половиной года. Это очень хороший футболист, – так лаконично охарактеризовал бельгийца в комментарии UA-Футбол генеральный директор ФК "Шериф" Важа Тархнишвили.

Кандидат на переход в "Черноморец" имеет хорошую школу, ведь является воспитанником одного из самых титулованных клубов Бельгии – "Андерлехта". Интересно, что среди его партнеров по команде был хорошо известный ныне в мире игрок – Ромелу Лукаку. На Родине Бадибанга также играл за "Шарлеруа", а еще в его карьере были выступления в Нидерландах, упоминавшейся уже Греции, Кипре и Казахстане. В последней из этих стран бельгийский легионер выступал в то же время, когда там работал нынешний рулевой "Черноморца" Роман Григорчук. В сезоне-2019 Зиги Бадибанга защищал цвета "Ордабасы", а украинский тренер возглавлял "Астану". Возможно, именно тогда игровые качества бельгийца произвели приятное впечатление на Григорчука. Впрочем, не только на него. Дело в том, что вместе с Бадибангой в "Ордабасы" тогда играли нынешний вратарь одесской команды Дмитрий Непогодов и выступавший в составе "моряков" во время первой каденции Романа Григорчука полузащитник Кирилл Ковальчук, а летом этого года возглавил селекционную службу "Черноморца".

В эти дни Зиги Бадибанга тренируется с "Черноморцем", однако говорить о нем, как о полноправном члене команды, пока рано. Легионер имеет лишний вес, к тому же долгое время был лишен игровой практики в греческом "Анагеннисе", куда перешел в январе из другого клуба этой страны – "Ларисы".

По данным сайта Transfermarkt, стоимость Бадибанги оценивается в 250 тысяч у.е.