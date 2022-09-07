Борячук: В Шахтере мне не сказали ни "приходи", ни "уходи"

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук в интервью FanDay рассказал о новом клубе и расставании с "Шахтером".

– Я лечился. У меня была операция, я проходил курс реабилитации в Киеве с доктором. И после того, как я выздоровел и залечил повреждение, "Шахтер" меня вернул на благотворительные матчи.

– Как для вас проходили эти матчи? Какие ощущения испытывали?

– Это было непросто. Мне сделали операцию в конце декабря, где-то в 20-х числах. А играть я поехал в марте-апреле. И начиная с 20 декабря, я восстанавливался после операции. Сначала прошел один месяц, чтобы затянулись швы и курс реабилитации начался тогда, когда я смог нормально ходить.

Конечно, мне было тяжело что-то показать на поле, после того, как 4-5 месяцев я не играл и не тренировался. По-моему, я сыграл впервые после такой длинной паузы против "Олимпиакоса". Поэтому, физическое состояние было не очень хорошим.

А морально я был рад, что "Шахтер" меня вернул и появился шанс себя показать и проявить. Но телом я был не готов, физическое состояние было плохое. Тем более, никакой игровой практики. Ладно бы, я мог бегать много и у меня что-то на поле не получалось, а так у меня не получалось ни то, ни другое.

– В каком статусе вы входили в летнее межсезонье? Вы поехали на сборы с "Шахтером"?

– Нет, не с "Шахтером". Я сам не знаю, в каком статусе я находился. Мне не сказали ни "приходи", ни "уходи". Я не понимал, что делать, находился в подвешенном состоянии.

– А как появился вариант с "Металлистом 1925"?

– Я давно разговаривал об этом с Валерием Сергеевичем (Кривенцовым – прим.). Наверное, он еще тогда думал над тем, чтобы я был в его команде. Но так сложилось, что именно в этот период получилось попасть к нему. Игровая практика сейчас для меня очень важна.

– Юридически вы в "Металлисте 1925" на полноценном контракте или все же на правах аренды?

– На правах аренды на полгода.

– Получается, с Игором Йовичевичем у вас не было разговора насчет вашего будущего в "Шахтере"?

– Нет, никаких разговоров с ним не было, - рассказал Борячук.