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Полузащитник Вереса начал индивидуальные тренировки
Сергей Шестаков восстанавливается после травмы
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Сергей Шестаков близок к возвращению на поле после травмы, полученной осенью прошлого года. Пресс-служба ровенчан сообщает, что 32-летний футболист возвращается в основную команду, но пока будет работать по индивидуальному графику.
К слову, Шестаков стал игроком "Вереса" летом 2021 года. В составе ровенского клуба он успел провести только 2 поединка.
Напомним, что в эту субботу, 10 сентября "Верес" сыграет против "Кривбасса". Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 15:00.
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