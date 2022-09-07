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Николини: Этим 20-летним ребятам Шахтера лучше иметь мяч в ногах, чем оружие в руках

Премьер-лига
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Ассистент директора Шахтера по футболу рассказал, как изменилась жизнь клуба

Николини: Этим 20-летним ребятам Шахтера лучше иметь мяч в ногах, чем оружие в руках

shakhtar.com

Новина українською

Ассистент директора "Шахтера" по футболу Карло Николини рассказал, как изменилась жизнь клуба после полномасштабного вторжения России.

"За несколько часов до нашего разговора могло случиться все что угодно. Это уже не так, как раньше, когда ты приходил и шутил. Теперь ты должен попытаться узнать, не потерял ли кто-нибудь из твоего окружения друга или, возможно, члена семьи.

И одно я хочу сказать тем, кто считает, что когда дома война, то не стоит играть в футбол. Скажу, что этим 20-летним ребятам лучше иметь мяч в своих ногах, чем оружие в руках.

Теперь мы тратим день на перемещение из одного места в другое. Мы больше не можем сесть в самолет, как раньше. Сейчас мы едем на автобусе, нужно пройти две таможни: украинскую и польскую. Это долго, потому что даже если мы профессиональная команда, скрупулезный контроль", - сказал Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) война с Россией
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