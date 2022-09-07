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Николини: Этим 20-летним ребятам Шахтера лучше иметь мяч в ногах, чем оружие в руках
Ассистент директора Шахтера по футболу рассказал, как изменилась жизнь клуба
shakhtar.com
Ассистент директора "
"За несколько часов до нашего разговора могло случиться все что угодно. Это уже не так, как раньше, когда ты приходил и шутил. Теперь ты должен попытаться узнать, не потерял ли кто-нибудь из твоего окружения друга или, возможно, члена семьи.
И одно я хочу сказать тем, кто считает, что когда дома война, то не стоит играть в футбол. Скажу, что этим 20-летним ребятам лучше иметь мяч в своих ногах, чем оружие в руках.
Теперь мы тратим день на перемещение из одного места в другое. Мы больше не можем сесть в самолет, как раньше. Сейчас мы едем на автобусе, нужно пройти две таможни: украинскую и польскую. Это долго, потому что даже если мы профессиональная команда, скрупулезный контроль", - сказал Николини.
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