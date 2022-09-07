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Директор Металлиста 1925 рассказал, почему против Шахтера не вышел арендованный у горняков Борячук

Премьер-лига
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Харьковский клуб не может себе этого позволить

Директор Металлиста 1925 рассказал, почему против Шахтера не вышел арендованный у горняков Борячук

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал, что выход в матче с "Шахтером" арендованного у них форварда Борячука обойдется в сумму порядка 200 тысяч евро.

"В первом туре мы играли против "горняков", у которых есть свои правила в отношении арендованных игроков. Такие игроки не могут играть против "Шахтера" без определенной компенсации, сумма которой варьируется, но составляет около 200 тысяч евро за один матч.

Клубы нашего калибра не могут себе позволить столь дорогое удовольствие. С экономической точки зрения это нецелесообразно", — сказал Неделин.

Напомним, что 26-летний Борячук будет выступать в "Металлисте 1925" до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне УПЛ нападающий успел в двух матчах забить два гола.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Fanday

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