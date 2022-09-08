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Шахтер вернулся во Львов после разгромной победы над Лейпцигом
"Горняки" начнут готовиться к матчу УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" после удачного старта в еврокубках переключается на внутренний чемпионат.
Одержав накануне победу в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над "Лейпцигом" (4:1), футболисты и тренерский штаб донецкого клуба вернулись из Германии в Украину. В среду, 7 сентября команда совершила перелет до польского Жешува, а затем на автобусе приехала во Львов.
Сегодня, 8 сентября, "горняки" начнут готовиться к поединку 4-го тура УПЛ с "Черноморцем". Встреча пройдет в ближайшую субботу, 10 сентября, на "Арене Львов". Начало в 17:00.
???????? «Шахтар» повернувся до України після перемоги над «Лейпцигом» у @ChampionsLeague ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 7, 2022
У четвер у Львові команда почне готуватися до поєдинку з «Чорноморцем». Зустріч відбудеться найближчої суботи, 10 вересня, на «Арені Львів». Початок о 17:00.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/q4AdT8OWGK
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