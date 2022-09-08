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Шахтер вернулся во Львов после разгромной победы над Лейпцигом

Премьер-лига
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"Горняки" начнут готовиться к матчу УПЛ

Шахтер вернулся во Львов после разгромной победы над Лейпцигом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" после удачного старта в еврокубках переключается на внутренний чемпионат.

Одержав накануне победу в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над "Лейпцигом" (4:1), футболисты и тренерский штаб донецкого клуба вернулись из Германии в Украину. В среду, 7 сентября команда совершила перелет до польского Жешува, а затем на автобусе приехала во Львов.

Сегодня, 8 сентября, "горняки" начнут готовиться к поединку 4-го тура УПЛ с "Черноморцем". Встреча пройдет в ближайшую субботу, 10 сентября, на "Арене Львов". Начало в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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