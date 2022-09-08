Игрок Руха: Стремимся доказать, что первые три поражения - случайность

Полузащитники "Руха" Марко Сапуга и Ростислав Лях рассказали о подготовке команды к матчу против луганской "Зари" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Конечно, не нужно опускать руки. Нужно одержать победу в следующем матче, тогда у всех будет хорошее настроение. "Заря" – это хорошая команда, которая является лидером чемпионата. Наш соперник очень хорошо выбегает в контратаки. У них очень качественная линия атаки, также наш оппонент хорошо контролирует мяч", - сказал Сапуга.

"У нас был очень тяжелый старт чемпионата. Все это отлично понимают, но команда в боевом духе. Отбросили весь негатив и стараемся думать только о чем-то хорошем. Мы очень мотивированы перед игрой с луганской командой. Стремимся только победить и доказать, что первые три поражения – это случайность. После матча с "Шахтером" тренерский штаб нас поддержал. Сказали, что мы провели хорошую игру. В конце концов мы это сами чувствовали. Считаю, что довольно хорошо смотрелись против такого именитого соперника. Уровень "горняков" вы могли увидеть в матче Лиги чемпионов. Отдадим все силы в матче с "Зарей", чтобы получить положительный результат", - отметил Лях.

Напомним, матч 4-го тура УПЛ "Рух" - "Заря" состоится в пятницу, 9 сентября. Стартовый свисток на стадионе Украина прозвучит в 17:00.