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Игрок Руха: Стремимся доказать, что первые три поражения - случайность

Премьер-лига
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(3 голосов)

В следующем туре команда сыграет против "Зари"

Игрок Руха: Стремимся доказать, что первые три поражения - случайность

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитники "Руха" Марко Сапуга и Ростислав Лях рассказали о подготовке команды к матчу против луганской "Зари" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Конечно, не нужно опускать руки. Нужно одержать победу в следующем матче, тогда у всех будет хорошее настроение.

"Заря" – это хорошая команда, которая является лидером чемпионата. Наш соперник очень хорошо выбегает в контратаки. У них очень качественная линия атаки, также наш оппонент хорошо контролирует мяч", - сказал Сапуга.

"У нас был очень тяжелый старт чемпионата. Все это отлично понимают, но команда в боевом духе. Отбросили весь негатив и стараемся думать только о чем-то хорошем. Мы очень мотивированы перед игрой с луганской командой. Стремимся только победить и доказать, что первые три поражения – это случайность.

После матча с "Шахтером" тренерский штаб нас поддержал. Сказали, что мы провели хорошую игру. В конце концов мы это сами чувствовали. Считаю, что довольно хорошо смотрелись против такого именитого соперника. Уровень "горняков" вы могли увидеть в матче Лиги чемпионов. Отдадим все силы в матче с "Зарей", чтобы получить положительный результат", - отметил Лях.

Напомним, матч 4-го тура УПЛ "Рух" - "Заря" состоится в пятницу, 9 сентября. Стартовый свисток на стадионе Украина прозвучит в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Ростислав Лях Марко Сапуга
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
08.09.2022 в 15:29
Прагнемо довести, до перші три поразки були випадковістю. Надіємось що четверта буде закономірністю
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Smooth da Hustler (Львів)
08.09.2022 в 14:45
Правильно, 4а буде вже не випадковість
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