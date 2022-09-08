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Рух - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Заря", украинская Премьер-лига, 9 сентября 2022

Рух - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав в трех турах девять балов. Такие показатели не спишешь на случайность или легкий график, поскольку коллектив ван Леувена уже успел одолеть "Динамо" и "Ворсклу", забив каждой из команд трижды. Так что никакой несправедливости быть не может - "Заря" по делу идет первой. Пускай и по итогам всего трех туров.

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У "Руха" ситуация обратная. То есть, катастрофическая. Ноль побед и один забитый за три матча и статус одного из худших коллективов на старте. Леонид Кучук - наставник с огромным опытом, пора бы начать его применять. Иначе со дна будет подняться непросто.

Смотрите матч четвертого тура УПЛ в пятницу, девятого сентября, на канале "Setanta Sports +". Начало игры в 17:00. Setanta - официальный транслятор матчей УПЛ.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Рух - Зоря
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При этом отметим, что данный поединок также числится в программе передач канала "2+2" и Youtube-канала "Football Hub". Напомним, что "Рух" и "Заря" входят в число протестующих против единого телепула.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Заря" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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