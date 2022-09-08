"Нужно время". Гагарин - о неутешительных результатах Кривбасса на старте сезона

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин оценил результаты команды на старте сезона.

"Никто не ожидал, что будет легко. И эта магия может быть в песне "Поможет Вернидуб". Он обязательно поможет, он уже помогает. Но нужно время, чтобы появилась команда. Чтобы появились те мужики, о которых все говорят.

Этого хочется, и так и будет. Нужно время. Это футбол. Даже наши гранды стартовали не очень хорошо. Мы будем играть и расти. И мы победим во всех смыслах этого слова", – сказал Гагарин.