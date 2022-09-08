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"Нужно время". Гагарин - о неутешительных результатах Кривбасса на старте сезона
Криворожский клуб пока что без побед
Фото: ФК Кривбасс
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин оценил результаты команды на старте сезона.
"Никто не ожидал, что будет легко. И эта магия может быть в песне "Поможет Вернидуб". Он обязательно поможет, он уже помогает. Но нужно время, чтобы появилась команда. Чтобы появились те мужики, о которых все говорят.
Этого хочется, и так и будет. Нужно время. Это футбол. Даже наши гранды стартовали не очень хорошо. Мы будем играть и расти. И мы победим во всех смыслах этого слова", – сказал Гагарин.
Напомним, что после трех сыгранных матчей "Кривбасс" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре криворожцы сыграют против "Вереса". Матч пройдет в субботу, 10 сентября и начнется в 15:00.
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