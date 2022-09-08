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"Нужно время". Гагарин - о неутешительных результатах Кривбасса на старте сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Криворожский клуб пока что без побед

"Нужно время". Гагарин - о неутешительных результатах Кривбасса на старте сезона

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин оценил результаты команды на старте сезона.

"Никто не ожидал, что будет легко. И эта магия может быть в песне "Поможет Вернидуб". Он обязательно поможет, он уже помогает. Но нужно время, чтобы появилась команда. Чтобы появились те мужики, о которых все говорят.

Этого хочется, и так и будет. Нужно время. Это футбол. Даже наши гранды стартовали не очень хорошо. Мы будем играть и расти. И мы победим во всех смыслах этого слова", – сказал Гагарин.

Напомним, что после трех сыгранных матчей "Кривбасс" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре криворожцы сыграют против "Вереса". Матч пройдет в субботу, 10 сентября и начнется в 15:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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