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Мудрик: Считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ. Зимой посмотрим
Игрок Шахтера прокомментировал интерес к нему Арсенала
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "
"Я – не украинский Неймар, я – украинский Мудрик. Это звучит лучше.
Переход в АПЛ? Посмотрим зимой. Было много обсуждений относительно возможного трансфера, клубов, которые мной интересуются, но это нормально.
Сейчас я в "Шахтере", хочу играть в этой команде, я люблю эту команду, люблю каждого из этой команды, сейчас это мой дом.
Зимой посмотрим. Я считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ. "Арсенал" — очень хорошая команда, с очень хорошим тренером.
Не смогу сказать "нет" "Арсеналу" в случае предложения, но не все зависит только от меня", – сказал Мудрик.
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