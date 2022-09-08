Мудрик: Считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ. Зимой посмотрим

Полузащитник " Шахтера " Михаил Мудрик прокомментировал свой возможный переход в АПЛ. Напомним, что этим летом СМИ активно сватали игрока в лондонский "Арсенал".

"Я – не украинский Неймар, я – украинский Мудрик. Это звучит лучше.

Переход в АПЛ? Посмотрим зимой. Было много обсуждений относительно возможного трансфера, клубов, которые мной интересуются, но это нормально.

Сейчас я в "Шахтере", хочу играть в этой команде, я люблю эту команду, люблю каждого из этой команды, сейчас это мой дом.

Зимой посмотрим. Я считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ. "Арсенал" — очень хорошая команда, с очень хорошим тренером.

Не смогу сказать "нет" "Арсеналу" в случае предложения, но не все зависит только от меня", – сказал Мудрик.